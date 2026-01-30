Alejandro Hohberg: “Jugué en Alianza, la ‘U’ y Cristal; nunca vendí humo con que soy hincha ni besé el escudo, preferí responder en la cancha”

Jugó en los tres grandes: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. superó los 100 goles en el fútbol peruano y viene de firmar el año más productivo de su carrera. Tras un 2024 marcado por la revancha personal, el protagonismo sostenido y un cambio de camiseta en plena temporada, el delantero hace una pausa para repasar su recorrido sin poses ni discursos de tribuna: habla de errores, decisiones incómodas, críticas, selección, oportunidades que no se dieron y una convicción que nunca negoció —jugar, competir y responder dentro de la cancha— ahora con Cienciano como nuevo punto de partida.

¿Cómo fue tu balance del año pasado? Eras protagonista en Sport Boys y de un momento a otro fuiste a Cienciano. ¿Sientes que fue un año mejor de lo que tú esperabas?

Bueno, el balance de mi año en lo individual fue mejor de lo que esperaba. Sinceramente, uno cuando arranca la temporada siempre se pone metas, objetivos. Y bueno, la verdad que los pude cumplir. Me tocó jugar el 100% de los partidos en el año. Me tocó arrancar el 100% de los partidos en el año en los dos clubes en los que estuve. Me tocó tener un rol importante en los equipos, me sentí bien, estuve sano, que creo que eso es lo más importante. Y bueno, también dentro del campo pude ser influyente tanto en el Boys como en Cienciano. Y creo que en línea general, si bien siempre uno quiere más y no se conforma, creo que fue un buen año para mí. Fue el año que más goles hice en mi carrera. Hice muchas asistencias, como te decía, jugué todos los partidos. Así que bueno, fue un año movido por el cambio que vos mencionas. Pero bueno, ya arrancando un año nuevo, con otras expectativas, otras metas y con la cabeza puesta en que sea mejor que la anterior.

Yo siempre digo que el futbolista vive o convive con el error, con las críticas. El futbolista siempre, cuando hace un buen partido, marca, asiste, como tu caso, está en su zona de confort, está contento, está alegre. Pero a veces cuando equivoca, falla un penal, un pase, las críticas son muy duras. Y ese es el riesgo de un futbolista que, como tú, está acostumbrado siempre a jugar, a aparecer, a ser protagonista. Y creo que el año pasado fue una especie de revancha para ti, porque cuando te fuiste de Cristal, te fuiste sin haber jugado mucho ese último tramo. Y tú querías jugar, y el año pasado jugaste mucho.

Sí, el año anterior, en el 2024, había sido un año que tuve pocos minutos. Me tocó por ahí, había sido el primer año en mi carrera que me había tocado pasar a esa situación, de estar relegado, de estar al margen, de en muchos momentos no ser convocado. Ya saber que no iba a ser tenido en cuenta el último tiempo en Cristal. Y bueno, son momentos duros de la carrera de un jugador que a todos les toca, o uno no quiere que le pase, pero le sucede. Pero fue un año que en lo personal me sirvió muchísimo. Si bien uno ya tiene una edad avanzada, me sirvió muchísimo para aprender de otros momentos, de verlo de otro lado también el fútbol, porque nunca me había tocado tener un rol tan ausente dentro del campo. Y bueno, eso también a uno lo pone a prueba como jugador, como persona, como líder dentro del vestuario de ese Cristal, porque así me sentía. Creo que fue un año donde gané por otro lado, no gané en la cancha, gané por otro lado. Y bueno, el año anterior fue el que más goles hice. Entonces, como te digo, se aprende de todos los momentos. Uno siempre quiere ser importante en el equipo, tener trascendencia, sentir esa responsabilidad de hacer, de equivocarse, de errar, pero siempre estar ahí teniendo las posibilidades. Así que bueno, como te decía, este año empieza una nueva ilusión de hacer un gran año, de que al equipo le vaya bien, de aportar. Y bueno, ojalá que tengamos un gran año en el club.

Esto es un elogio, pero yo te digo, la carrera que has hecho, los equipos donde has jugado en el Perú, que han sido los más importantes, los más grandes, tal vez la prensa, tal vez el hincha, no valora en la dimensión que se debería. ¿Tú valoras la carrera que has hecho o eres de seguir trabajando como si no hubieses ganado nada y estuvieses recién empezando en el fútbol?

Las dos cosas. Sí la valoro, porque bueno, uno que es deportista profesional sabe lo que cuesta mantenerse, lo que cuesta pasar por grandes equipos, lo que cuesta, como te decía, jugar, ser regular, hacer goles en todos los equipos que he estado, en ser importante. Yo eso lo valoro un montón porque tiene un precio que uno lo paga con el cuidado, con ser profesional, con ser buena persona, buen compañero. Y después sí, también, si bien la valoro y le doy el valor que tiene, no me relajo ni me conformo y uno siempre, como te decía, apunta más, siempre quiere, si uno hizo 5 goles quiere hacer 6, si hizo 10 quiere hacer 12, entonces siempre me he manejado así, creo que también eso ha sido un poco el combustible de siempre tratar de dar un poco más. A veces las cosas salen mejor que otras veces, claramente está, pero creo que siempre me lo tomo con mucha pasión lo que hago, con mucha responsabilidad y soy muy dedicado a mi carrera porque creo que también es la forma de devolverle al fútbol lo que también el fútbol te da.

Tú que has jugado en la ‘U’, Alianza y Cristal, ¿hinchas de qué equipo más te paran a pedirte fotos o te detienen en la calle?

No, claramente de Alianza y de la ‘U’, por un tema de que son los más populares y los que más gente arrastran, y como te digo, le doy valor por esas cosas porque creo que siempre he sido respetuoso, nunca he tratado de, cuando me tocó llegar a ninguno de esos clubes, de vender mucho humo diciendo que soy hincha, ni besar el escudo ni ninguna camiseta, por ahí me gusta más defender lo que uno puede hacer dentro del campo, fuera también, defender un comportamiento que sea acorde a lo que un hincha o cualquier fanático espera de su club, o de un jugador de su club, entonces creo que yo, como te decía, le doy valor y me siento recontra agradecido con la carrera que tengo, porque la gente en su momento se puede enojar un poco más o un poco menos por algunos cambios que he tenido, pero siempre he sido muy profesional, respetuoso y he dado el máximo que he tenido en ese momento por cada club que he defendido, entonces creo que de ese lado siempre recibo mucho respeto, cariño de la gente, así que eso también es una parte linda que tiene el fútbol.

Si yo te diera la opción de retroceder el tiempo, no de arrepentirte, pero de pensarlo dos o tres veces antes de tomar la decisión que tomaste, ¿hoy hubieses pensado más cuando pasaste de Alianza a la ‘U’ o de la ‘U’ a Cristal?

No, la verdad fueron todas decisiones pensadas, no soy una persona que tome decisiones de manera impulsiva o arrebatos por enojos o cosas así, entonces creo que siempre he tratado de elegir lo mejor para mi carrera pensando en lo deportivo, sinceramente. Por ahí lo que mencionas vos, hubiese sido más simpático o más fácil por ahí cuando me tocó irme de Alianza, irme a otro equipo que no sea la ‘U’, pero bueno, cuando en su momento las condiciones no estaban para que yo siguiese en Alianza, no hubo un acuerdo, el club tampoco estaba en ese momento muy convencido de que yo siguiera y no solo pasó conmigo, pasó con otros compañeros, como por ejemplo Luis Aguiar el año anterior también, que había sido goleador del equipo y no siguió, y uno entiende que son cosas del fútbol, por más de que le puedan pegar un poco en el ego o uno diga, pero si me fue bien, en base a eso uno piensa en frío, analiza cuál es el siguiente paso a dar en su carrera para que su carrera siga siendo importante o seguir estando en esa posición que te da un equipo grande. Cuando yo me fui a la ‘U’ era un terrible desafío porque por ahí no estaba tan común irse de un equipo grande al otro directamente, y bueno, yo también lo tomaba como un reto, a decir bueno, vamos a ver si estoy preparado, si me da, sentí que me había ido bien en Alianza y también quería ver si podía hacerlo de igual forma en la ‘U’, entonces creo que siempre mis decisiones han sido pensando en retos deportivos, en superarme, en crecer, porque creo que eso también te curta el carácter, te pone a prueba en un montón de situaciones que está todo el mundo esperando que vos ese clásico lo juegues bien porque venís del otro equipo, que rindas, tenés una presión por ahí un poquito más alta que el resto, y bueno, creo que eso también te hace crecer mucho como jugador, como persona y te hace madurar mucho más.

Ese 2020 fue un gran año tuyo, y tal vez por lo que fue esa ‘U’ del Apertura se merecía acabar con un título. No sé si esa es la espinita que te queda por cómo se desinfló el equipo, por también otros factores que hubo ese año, ¿no?

Sí, sí, la verdad que fue un año espectacular en general, la pasamos mil puntos ese año en la ‘U’ porque pese a haber o a tener millones de problemas que por ahí nadie sabe, porque fue un año duro de pandemia, de que el club estaba quizás en uno de los peores momentos de inestabilidad en cuanto a las cabezas que lo lideraban, a las administraciones, era un momento difícil para todos los trabajadores, no solamente para los jugadores, y lo supimos dentro de todo sobrellevar bien con ese grupo de jugadores y sí, fue una lástima que no pudimos coronar los primeros ocho meses, creo que fueron excelentes. Marcamos creo una diferencia, y nada, a la recta final llegamos recontra desgastados, muchos lesionados, jugadores que estaban muy tocados, y agarramos una mala racha, nos costó entrar a la final, nos metimos en la última fecha con Binacional, y bueno, Cristal llegó un poco mejor que nosotros en la final, y creo que fue una final que se terminó resolviendo por detalles, y bueno, nos quedamos ahí cerquita. Creo también que si nosotros hubiésemos jugado con gente, hubiese sido distinto, porque obviamente teníamos un plus con la gente ahí que se iba a hacer sentir, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, nos quedamos ahí a un pasito, y nada, Cristal nos ganó bien.

El 25 de febrero del 2018 Alianza Lima se impuso 3-1 sobre Universitario de Deportes en partido jugado en el Estadio Monumental. Anthony Osorio adelantó para los locales y el equipo íntimo le dio vuelta al marcador con goles de Alejandro Hohberg, Rinaldo Cruzado y Janio Pósito. (Foto difusión) / DIFUSION

No hablemos de grandeza, pero yo quiero hablar de infraestructura, porque hace poquito Pretell, que ahora se ha ido a Liga de Quito, hablaba y decía que él considera que Cristal a nivel de infraestructura es el mejor club en el Perú. Tú que has pasado por los tres grandes, ¿crees eso?

Sí, pero creo que estos últimos años, no te podría hablar porque no estoy ahí, pero me parece que Alianza y la ‘U’ se han acercado muchísimo a Cristal, si es que no lo han superado. Me parece que Alianza y la ‘U’ se han repuesto de esas crisis económicas y de inestabilidad que tuvo tantos años, o por lo menos los años que me tocó vivir a mí. Sí, cuando yo llegué a Cristal noté que estaba por encima de lo que había sido la ‘U’ y Alianza en cuanto al día a día, lo que te brindaban, la cantidad de personas que uno tenía a disposición, el trabajo en menores, una línea que tiene como el ADN Cristal de que sí, se marcó una diferencia de ese lado, pero como te digo, me parece que estos últimos años Alianza y la ‘U’ han repuntado muchísimo, que es como debería ser por lo que significan ambos clubes para el Perú. Yo a la ‘U’ de afuera lo veo bien, lo veo que el predio de Campomar está mejor que nunca, por lo que tengo entendido, y bueno, tengo algunos compañeros que he tenido ahí en otros equipos, tienen todo, almuerzan, desayunan ahí, que eso es algo que hacía diferencia, entonces creo que para el bien del fútbol peruano hay muchos equipos que se están queriendo acercar a eso. Melgar también, creo que de la mano de Juan Reynoso, que es una persona que exige mucho en todos esos aspectos, que le da mucho valor al tema integral del fútbol, no solamente lo que pasa dentro de la cancha, hay un montón de clubes que creo que están creciendo, y eso es bueno porque al final creo que el deportista peruano también se va haciendo un poco más profesional, pasando más tiempo en el club, y el club le va brindando más herramientas para que el jugador del fútbol pueda crecer.

No sé si llevas el conteo, yo estoy revisando acá, pero me sale que en Liga 1, en Descentralizado, tienes 100 goles. ¿Llegaste a los 100 goles ya?

Creo que cuando estuve en Boys, en el segundo gol que hice, me dijeron que había llegado a 100 goles con equipos peruanos, no sé si era en Liga, pero sí sabía que había pasado los 100 goles.

Contando copas, yo tengo 112.

Puede ser, sí, puede ser.

Y por esos números, por esas cifras, ¿cómo podemos responder de por qué no tuviste más protagonismo en selección? ¿Tienes una explicación?

No, porque quizás en los mejores momentos que tuve, los jugadores que estaban en la selección estuvieron en su mejor momento también, que fue desde la eliminatoria de 2018 hasta el repechaje, que se pierde por penales. Creo que ahí la mayoría de los jugadores estaban afuera, ya venía siendo la consecución de la clasificación al Mundial, y yo nunca le busqué tanta vuelta. Obviamente que uno siempre quiere estar y uno está expectante cada vez que sale una lista porque se sentía a nivel, pero van 23 nada más y no es fácil. Los pocos momentos que tuve en la selección los recontra disfruté y listo, no mucho más.

Yo me imagino que has tenido también oportunidades de jugar en el exterior, en algún momento de tu carrera. No sé si hubo alguna vez que estuviste cerca de irte a jugar afuera.

Sí, varias veces, pero a veces el momento del jugador no es el momento del club en el cual tiene contrato. Muchas veces pasó de que no se me permitió salir. En otras, por ahí, las posibilidades de salir, uno sentía que no eran mejor que estar en un equipo grande acá. Podían serlo, quizás, un poco en lo económico o la liga, pero no el equipo en sí. Como te digo, yo le daba mucho valor a estar jugando en un equipo grande acá en Perú. Las veces que sí, que tomé la decisión de salir o de asumir el reto, me pasó en Alianza y me pasó en la ‘U’, los clubes no estuvieron de acuerdo con que saliera, creían que era importante para el proyecto que llevaba a cabo en ese momento el club. Y bueno, uno también al tener contrato tiene que entender de que si no tiene una cláusula, el club tiene que poner el precio. Y a veces los precios eran elevados, así que me pasó unas cuantas veces.

Alejandro Hohberg se unió a Universitario por tres temporadas (Foto: GEC).

¿Pero cuál fue esa propuesta que te quedaste con las ganas de repente de haber tomado?

No, creo que la que me agarraba en un mejor momento fue en el 2020 después de ganar el Apertura, que era la segunda vez que la ‘U’ de Chile me buscaba. Me había buscado finalizando el 2019. El club creyó que yo tenía que quedarme a jugar la Pre-Libertadores. Bueno, llegamos al acuerdo de quedarme y cuando pasó la Pre-Libertadores, ganamos el Apertura, se volvieron a contactar, mandaron la propuesta directamente de club a club. Yo también manifesté que me sentía en un momento que quería dar ese salto en mi carrera, porque como te decía, quizás nunca me llamó tanto la atención irme a un equipo de menor trascendencia que el que ya estaba. Y bueno, creía que de Universitario la ‘U’ de Chile era un salto importante. Era retarme a mí también a decir, bueno, a ver si estoy capacitado para jugar en un grande de Sudamérica. Me sentía en un gran momento, pero bueno, el club no lo aceptó, no creyó conveniente que yo salga a mitad de año teniendo Clausura y las finales por delante. Y obviamente que ahí uno como jugador también... Yo sentía que yo ya había dado mi palabra de quedarme en diciembre, que bueno, como te digo, muchas veces se opina sin saber y hay acuerdos más de palabra que de contrato que no se terminan cumpliendo. Y bueno, el jugador siempre a veces termina quedando como el malo, pero yo siempre quise no irme gratis, que a la ‘U’ le quede en ese momento, que le quede un porcentaje si es que me iba. Y si no, bueno, un compromiso de si la cosa no funcionaba, regresar al club, porque yo la verdad estaba a gusto. Así que bueno, te diría que esa fue un poco la más seria con una de Tijuana de México.

Claro, son temas delicados, es una decisión complicada también imagino para el futbolista porque mucho se escucha la frase “el tren a veces pasa una vez”, ¿no?

Es entendible, uno siempre defiende lo suyo, pero también es entendible la parte del club también. Y como te decía, en su momento yo lo entendí la primera vez que pasó, que fue finales de 2019 en las vacaciones, que justo era Gregorio (Pérez) el entrenador que estaba llegando, yo hablé con él y sin conocerlo tuvimos esta conversación de que yo tenía una posibilidad para irme, me terminé quedando porque bueno, como te decía, hubo un compromiso por ahí más de palabra, de decir, vamos a valorar que te estás quedando, estás apostando por la ‘U’, y en el próximo mercado, si todo va bien, te vamos a dar la posibilidad, porque bueno, uno también estaba haciendo un esfuerzo económico, yo no pedí en ese momento que se me aumentara el contrato, ni que se me cambiaran las condiciones, porque no sucedió. Y bueno, la segunda vez que ya no se me permitió salir, obviamente que uno dice, la puta madre, es una oportunidad que no sé si vuelva a pasar, porque dos veces era el mismo equipo que me estaba buscando, y bueno, después los momentos, a veces el momento del jugador no es el mismo que el club, y pasa, y ya por ahí no sos vos, es otro que fue, y el fútbol tiene eso de dinámico. Me tocó quedarme, intenté hacer lo mismo o mejor de lo que venía haciendo, y después, como siempre digo, es un deporte colectivo, que no juega uno solo. Pero bueno, cuando a veces se filtran malas informaciones, es más fácil señalar a una persona, o por ahí en este caso, que yo nunca lo salí a aclarar, creo que es la primera vez que lo estoy contando, que lo puedan señalar a uno de que se quedó de mala manera, pero bueno, son cosas que pasan, a veces cuando el resultado termina siendo a favor, no pasa nada, y cuando no, como siempre hay que buscar un culpable, y bueno, uno sabe que es parte de eso.

¿Te dolió cómo te fuiste de la ‘U’ ese año?

Sí, sí, me dolió porque perdimos la final, porque a nadie le gusta perder una final, estar tan cerca después del año que habíamos hecho, y es como que hicimos tanto esfuerzo y muchos chicos que venían de hace años, que también la venían peleando, pero bueno, no pudimos ser campeón, pero creo que a partir de ahí el club volvió a estar ahí en los primeros puestos, a generar otra cosa con el hincha. Como te digo, campeón sale uno solo, nos tocó estar ahí, cerquita, se nos escapó al final, porque en la segunda final ya nos habíamos puesto en ventaja, y bueno, nos tocó no ganarla, y a todos los que estuvimos en ese año nos queda un sabor de que estuvimos muy cerca.

¿Quién fue el directivo que estaba en esa época, con el que hablaste y te dijo que no te ibas?

Yo cuando llego a la ‘U’, primero estaba la gente de Gremco, después entró Jean Ferrari, después se fue Ferrari, volvieron a entrar los de Gremco, volvieron a irse, entraron otros, todo un caos. Pero bueno, la primera posibilidad de salida fue con Jean, después fue con la gente de Gremco.

Y bueno, lo que pasa es que hay una realidad también, cuando un jugador se va a mitad de temporada, que puede haber sido ese caso, siempre es el malo de la película, para los hinchas, para la gente. Mira, cuando te fuiste de Boys, imagino que en redes te dijeron un montón de cosas.

Sí, sí, puede ser. Siempre hay dos lados y cada uno defiende su situación. A veces uno tiene que pensar en qué es lo mejor, ser pensante, analizar bien todas las cosas. Y bueno, si no se da, donde uno se quede, tiene que dar el máximo pase lo que pase, porque al final uno puede tener una discrepancia con una persona o no, pero bueno, uno es profesional, está defendiendo a un club. Y como te digo, uno siempre va a querer dar lo mejor, porque dar lo mejor significa que le vaya bien al club, que le vaya bien a uno, y por consecuencia siempre todos se ven beneficiados. Entonces creo que eso está más que claro, que uno siempre trata de dar lo mejor con ciertos errores, pero bueno, hay veces que uno tiene que tomar decisiones con las cosas buenas que pueden venir, con lo malo. Y bueno, no a todo el mundo le puede gustar quizás esas decisiones y bueno, siempre por eso te digo, hay que ser respetuoso, manejarse bien y ser lo más profesional posible.

Hablabas de la edad que tienes ahora, no sé si llamarlo ya tramo final de tu carrera, porque estás con buen nivel y buenos números, pero claro, uno sabe que está más cerca del final que del comienzo a esta edad. ¿Te queda algo pendiente todavía en tu carrera? ¿Tienes algo que todavía te gustaría hacer y que no lo has cumplido?

No sé si pendiente, pero lo que te decía al comienzo, yo siempre trato de a inicio de año ponerme metas, cumplirlas, ir superando lo que hice temporadas pasadas, y siempre uno tiene en cuanto a metas, sueños o expectativas. Yo me pongo a las más altas, después a veces se consiguen, a veces no. En este caso estoy en Cienciano, me encantaría, por qué no, ganar un torneo corto. No sé, quizás se pueda dar, quizás no, pero siempre la expectativa o el foco va en lo más alto. Si uno no alcanza eso, será el objetivo que le sigue, pero nada, desde el punto de vista individual, tratar de seguir vigente, de seguir aportando. Obviamente, como decías vos, uno cuando ya es más grande, no solamente se centra en el jugar, sino también en aportar en otros sentidos, ser un buen líder para los más chicos, ser una buena persona dentro del vestuario. Y después sumar, porque creo que al final es lo que va a terminar quedando con uno, pasen los años, encontrarte con compañeros, poder recordar buenos momentos como los que estamos recordando ahora, y bueno, seguir siempre apuntando lo más alto hasta el último día que me toque jugar, que igual me falta creo un par de años más.

¿Y vas a seguir ligado al fútbol? ¿Estudiaste para ser técnico? Te veo en un programa de deportes, analizando, comentando, es mi impresión, porque veo que te expresas bien y que te gusta el fútbol.

No sé, la verdad que no sé. Estoy estudiando todo lo que encuentre, lo que pueda, lo que vea a mano de que me pueda servir. Estoy estudiando para técnico, estudié para gerente deportivo. No sé si es que hoy o mañana, cuando me retire, me darán ganas de seguir ligado. Lo más probable que sí, por un tema de que creo que uno con tantos años de carrera puede aportar algo, aunque sea mínimo, para el fútbol peruano. Entonces creo que lo tomo como prepararme para lo que venga después, que queda un montón de días por delante. No sé qué será, porque no tengo algo que hoy día me encantaría hacer esto, pero sí trato de ocupar el tiempo, de meterle un poco de información a la cabeza, que siempre es bueno, y aprender todo lo que se pueda.

