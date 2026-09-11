Por Redacción EC

La victoria de Cienciano por 2-0 sobre Montevideo City Torque dejó al conjunto cusqueño con una importante ventaja en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero también encendió las alarmas por el estado físico de una de sus principales figuras: Alejandro Hohberg.

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