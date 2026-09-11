La victoria de Cienciano por 2-0 sobre Montevideo City Torque dejó al conjunto cusqueño con una importante ventaja en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero también encendió las alarmas por el estado físico de una de sus principales figuras: Alejandro Hohberg.

El atacante tuvo que abandonar el campo durante el segundo tiempo y, posteriormente, fue visto saliendo del estadio Inca Garcilaso de la Vega con una bota ortopédica, imagen que generó preocupación entre los hinchas del ‘Papá’ de cara al partido de vuelta en Uruguay.

🚨🔴 ALEJANDRO HOHBERG salió con una bota en el pie derecho tras el Cienciano-Montevideo City.



El volante dejó el campo al minuto 83 por lesión. ‼️ pic.twitter.com/vUeDzM3BK1 — Fútbol en América (@FAamericatv) September 11, 2026

¿Qué lesión tiene Alejandro Hohberg?

Durante el encuentro, Hohberg fue observado tomándose la zona de la pantorrilla y mostrando evidentes gestos de dolor. En un primer momento, la molestia parecía estar relacionada con el desgaste físico, pero terminó obligándolo a abandonar el terreno de juego.

De acuerdo con los primeros reportes citados por Depor, la dolencia podría estar relacionada con un fuerte tirón en el músculo sóleo. Sin embargo, hasta el momento no existe un diagnóstico médico oficial que confirme la gravedad de la lesión.

Por ello, Cienciano deberá esperar los resultados de las evaluaciones médicas antes de determinar el tiempo exacto de recuperación del futbolista.

¿Hohberg llegará al partido de vuelta?

La situación genera especial preocupación porque Cienciano deberá afrontar en pocos días el segundo partido de la serie frente a Montevideo City Torque.

El encuentro de vuelta está programado para el jueves 17 de septiembre, en Uruguay, y el cuadro cusqueño llegará con una ventaja de dos goles luego del triunfo conseguido en casa.

Si la lesión de Hohberg termina siendo una afectación muscular de consideración, su presencia en Montevideo quedaría prácticamente descartada. De manera preliminar, una lesión del sóleo podría demandar varias semanas de recuperación, aunque el tiempo dependerá del diagnóstico y de la evolución del jugador.

Por ahora, en Cienciano esperan el parte médico para conocer si podrán contar con uno de sus hombres importantes en la búsqueda de la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.