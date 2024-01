—¿Cuál es el balance de la pretemporada hasta hoy?

El balance es positivo. Hemos tenido una semana completa en Cieneguilla, en un lugar que nos dio todas las condiciones para llevar a cabo una planificación como la tenía desde un inicio. También para ir integrando al grupo de jugadores en la cultura de entrenamiento, la idea de juego. Además para que los nuevos se vayan conociendo con los que ya están.

—Claro, el plantel se ha renovado este año…

Tenemos un plantel donde un 60% de jugadores son futbolistas nuevos o han regresado al club. Nosotros, como comando técnico, también. Así que creo que ha sido una extraordinaria semana, no solamente porque nos permitió ir sumando en todas las cargas de entrenamiento, en el contenido técnico y táctico, en la información de juego y de fútbol que le vamos dando al futbolista, sino también en todo lo demás que compone un equipo que es ir estableciendo esa cultura que queremos que se adhiera a la cultura de Alianza y que para nosotros tiene un valor fundamental. Así que creo que ha sido un balance positivo que cierra la semana con esa oportunidad que nos hemos dado que cada uno tenga su atención especial y que nosotros tengamos mucha información del plantel.

—Se viene la Noche Blanquiazul. ¿Qué tan importante es para el club que todo salga bien este lunes?

Creo que hay que dar un mensaje a todos de que continuamos en esa preparación. Sabemos lo importante que es para nuestros hinchas presentar el equipo de manera formal, en público, además que nos sirve muchísimo para prepararnos y que el equipo tenga ritmo. También es importante para que nosotros vivamos lo que es la cultura de Alianza. Así que le damos muchísima importancia al juego. Vamos a enfrentar a un rival (Once Calcas) importante en el fútbol sudamericano, un rival que ha sabido ganar inclusive una copa libertadores, un rival que es un club importante en Colombia, así que nos servirá para seguir esbozando ese modelo de juego que hemos venido entrenando.

—¿Qué verá el hincha de Alianza ante Once Caldas?

Esperamos ver a un Alianza propositivo, con jugadores en campo rival y que tengan como característica esa buena mezcla entre lo ofensivo y el equilibrio, que creo que desde mi llegada siempre lo mencioné. Pero queremos tener también esa versatilidad que nos da el plantel. La oportunidad que tenemos de tener una buena mezcla entre jugadores grandes y jugadores que apenas comienzan en su carrera y que eso nos de la intensidad suficiente para llevar a cabo una idea propositiva y valiente que se pueda imponer ante los equipos rivales.

—¿El 3-5-2 va a ser el sistema madre este año?

Hemos venido entrenándolo mucho. El 3-5-2 es el sistema al que se ha dado prioridad durante este tiempo. Pero no somos un comando técnico cerrado en una sola estructura. Seguramente con el pasar del tiempo vamos a ver variedad. En el momento que lo consideremos, estaremos abiertos a cambiar.

—¿Se buscó para este año jugadores versátiles y polifuncionales pensando justamente en eso?

Hemos hecho un análisis muy profundo de la característica de los jugadores que teníamos al llegar y que se han ido incluyendo. Tenemos los casos de Juan Pablo (Freytes) por izquierda, Jovani (Ramos) por derecha, Kevin (Serna), Jhamir (D’Arrigo), Franco (Zanelatto), jugadores que pueden jugar en distintas estructuras, pero que tienen esa característica de tener perfiles para poder jugar. Más allá de tener una estructura madre, nos estamos enfrentando a distintas estructuras, sea con un sparring de los juveniles o un sparring de los mismos futbolistas que tienes.

Alejandro Restrepo salió campeón dos veces en Colombia con Atlético Nacional y Deportivo Pereira. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

—En los amistosos puso a Catriel Cabellos como carrilero y a Jesús Castillo como stopper. ¿Qué busca con eso?

Yo veo al futbolista como algo abierto. Veo en ellos la posibilidad de que aprendan y emerjan en situaciones y en otras posiciones también. Todo eso hace parte de la preparación que estamos teniendo y de la versatilidad que queremos lograr.

Yo veo el juego y el fútbol y veo al futbolista como algo abierto. Así que veo en ellos la posibilidad de que aprendan en otras posiciones también. Jesús Castillo, Richi (Ricardo) Lagos, Catriel (Cabellos), Jovany (Ramos) y Aldair Fuentes, ellos son parte de la preparación que estamos teniendo y de la versatilidad que queremos. Y por eso hemos ido mirándolos también en otras posiciones y estos partidos tienen que servir para eso. Buscamos siempre, a través de todo esto que hacemos, irle dando solidez al equipo y esperamos que al inicio de la temporada ya se pueda ver.

—¿Cuánto falta para que el hincha vea lo que quiere plasmar en el campo?

Nunca hablo de números. Pero lo que veo es un grupo abierto, que hoy se está acostumbrando a hablar del juego, a inquietarse por él, a ver dónde pueden estar las ventajas, a jugar y defender una idea. Esto último al final es una de las cosas más difíciles porque puedes tener individualidades, pero que todos vayan por el mismo camino de entregar lo mejor de su capacidad hacia una idea es de las cosas más complejas.

—¿Con la llegada de Sebastián Rodríguez el plantel se cierra o siente que falta reforzar alguna zona?

Hoy estoy muy complacido con el plantel. Pero no somos cerrados con el libro de pases. Un club como Alianza tiene que estar abierto no solo a las salidas sino también a las llegadas.

—¿Cuál es el objetivo real del club este año: hacer una gran Copa o salir campeón en el centenario de la U?

El foco nuestro, más allá de la obligación de pelear por el título nacional y representar al Perú en la Libertadores, es enfocarnos en lo que Alianza Lima es, en su grandeza, en la capacidad que tienen los futbolistas que han llegado y en representar a la familia blanquiazul.

—¿La no continuidad de Carlos Zambrano y Jairo Concha, sumado a la negativa de contratar a Paolo Guerrero, también fue decisión suya? ¿Son jugadores que no encajan en el perfil que Alianza busca?

A Carlos ni Paolo los conozco personalmente, pero he visto los grandes futbolistas que son, lo que representan para el fútbol peruano. Y a Jairo tuve la oportunidad de conocerlo, de ver lo buen futbolista que es y lo buen profesional también porque en el tiempo que lo tuve lo manejamos muy bien. Hoy no quiero hablar de nombres en particular, creo que el club ha venido tomando unas decisiones siguiendo una línea y creo que nosotros como comando técnico seguimos por esa línea de las decisiones del club.