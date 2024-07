🎙Hernán Barcos: "Creo que controlamos el partido. Nos llevamos la victoria justa"



—¿El balance del primer semestre es bueno, regular o malo?

Ya son siete u ocho meses inmersos en la cultura de Alianza Lima. Y la verdad estamos felices y orgullosos de pertenecer a esta gran institución. Tuvimos un primer semestre muy movido. Creería que fue una etapa de introducción, conocimiento -de nosotros al futbolista y viceversa- y de solventar una idea de juego que al final terminó siendo lo más importante. Además el equipo compitió en los dos frentes casi hasta el final, especialmente en la Libertadores donde competimos hasta los últimos minutos del último partido, mientras que en el Apertura estuvimos a una o dos fechas peleando por el campeonato. Entonces el balance es positivo si lo miras desde la construcción de todo lo que se está haciendo. Obviamente sabemos lo importante que es para un club como Alianza ganar, y esperamos que todos estos aspectos positivos que te he nombrado nos sirvan para ser un equipo ganador en el Torneo Clausura.

—¿Alianza Lima es el club que le dijeron antes de venir?

Es mucho más. Cuando estás adentro te das cuenta de lo grande que es, de la cercanía que hay entre el hincha y el club, de cómo lo quieren y también de esa presión futbolística que se ha ido construyendo a lo largo de su historia. Es más grande de lo que ves desde afuera. Me habían dicho sobre la grandeza de la institución, así que no me extrañó, pero estar acá se siente de verdad.

—La sensación es que Alianza genera mucho, pero convierte poco. ¿Es Pablo Sabbag la solución para ese déficit?

Sí. Lo que nos suma Pablo es su calidad frente al arco y eso puede traducirse, ojalá, en goles. Creo que también tenemos gol en otros futbolistas como Hernán (Barcos), un hombre de área, Kevin (Serna) con su desequilibrio o Catriel (Cabellos). Jeriel (De Santis) convirtió en la copa Ciudad de los Reyes su primer gol, esperamos que se encuentre con esa senda goleadora. Pero los goles también pueden venir de otros jugadores. La idea nos ha llevado a generar muchas situaciones de gol y que el equipo tenga claro cómo crear ocasiones de peligro. Lo que sí hemos estado muy dedicados durante estas semanas, tanto con el vídeo como con los entrenamientos, es a mejorar de cara a la finalización.

—¿Cómo trabajan con Jeriel de Santis, un futbolista que ha recibido muchas críticas?

La manera de trabajar es como todos los futbolistas grandes se han hecho: a través del entrenamiento, la repetición, fuerza mental y de ver cada trabajo, cada partido, como una oportunidad de mejora. Y creo que tanto él como el grupo lo ve así.

—¿Los más experimentados están involucrados en ver la mejora de Jeriel?

Sí. Hombres como Hernán son muy importantes para cualquier equipo. Y en ese mismo orden de ideas hay que resaltar a otros grandes como Carlos (Zambrano), Sebastián (Rodríguez), Adrián (Arregui) y Angelo (Campos), quienes se han convertido en los capitanes, en los hombres que han vivido más experiencias y le transmiten a los más jóvenes ciertos valores, consejos y enseñanzas. Y eso el jugador joven debe ser inteligente para tomarlo rápido y ponerlo en práctica.

—¿El funcionamiento del equipo, con el 3-5-2, está al nivel que quiere?

Creo que más allá de mirar el sistema, yo siempre hablo de la idea. La estructura hace parte de la idea, pero la nuestra no es rígida y eso va de la mano de tener jugadores con características para desarrollar esa idea en una organización colectiva. A veces cambiamos nuestra estructura, la forma de organizarnos en el mediocampo o en defensa, lo importante es que el equipo tenga esa versatilidad para acomodarse a las características del rival. Y en ese sentido, creo que a lo largo del primer semestre tuvimos puntos muy altos, especialmente en la Libertadores.

—¿Qué argumentos tiene Alianza para ganar el Clausura? ¿Qué lo hace mejor que el resto?

Yo hablo por nosotros. Respeto mucho a los rivales, considero que competimos ante equipos muy buenos. Creo que hay una idea consolidada, un equipo que se conoce y busca el arco rival, genera situación de gol, y que teniendo más efectividad hubiese terminado en otro lugar de la tabla. Ahora la búsqueda, a través de la efectividad, es consolidarnos en los primeros lugares.

—Alianza Lima volverá a Matute para el Clausura. ¿Cuánto influye regresar a su casa?

Sin lugar a dudas que para el vestuario, nosotros como comando técnico, nuestra gente y los que trabajan dentro del club, volver a jugar en Matute es lo mejor que nos ha podido suceder en este semestre. Esperamos ver el estadio lleno y apoyando como siempre lo han hecho porque nuestra hinchada mostró un acompañamiento irrestricto cuando tuvimos que jugar en otro estadio que no era el nuestro y cuando fuimos de visita. Así que volver a casa no tiene llenos de felicidad. Ya lo vivimos en el campeonato que organizamos. No tenemos dudas de que esto nos va a dar un impulso y un aliento importante de cara a nuestra competitividad en el Clausura. Esperamos regalarle muchas alegrías.

El elenco blanquiazul, con Restrepo en el banco, obtuvo 37 puntos de 69 posibles ( 53%) entre el Apertura y Libertadores. (Foto: Gian Ávila / GEC)

—Se habla de la partida de Kevin Serna a Fluminense. ¿Hoy Alianza está en condiciones de desprenderse de sus figuras?

Siempre hay muchos rumores y especialmente con una campaña como la que hizo el equipo en la Libertadores, en la manera de jugar y competir, en la imagen que dejó a nivel internacional. Entonces uno sabe que siempre habrá interés por los buenos futbolistas. Pero como le digo a todos: mientras estemos aquí, vestimos los colores de Alianza, y este debe ser nuestro principal foco. Hoy estamos planificando con la plantilla que tenemos y no miramos nada de estos rumores porque, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico, sabemos que es algo que te puede desconcentrar.

-¿Le pidió a la directiva mantener el equipo para el Clausura?

El pedido a la directiva es tener el equipo más competitivo posible, un grupo que compita lo mejor. Pero siempre entendiendo que el jugador bueno es apetecible en todos los lugares del mundo.

—Quien dejó el club fue Gabriel Costa. Se sabe que no lo tenía en sus planes pero ¿qué opina de que un jugador de Alianza refuerce a un rival directo?

Gabriel siempre ha estado en comunicación con nuestra dirección deportiva. Es un tema netamente entre él y la dirección deportiva.

—Ha declarado que “un plantel como Alianza nunca está cerrado” y uno de los nombres que suena es el de Sergio Peña. ¿Qué cree que le pueda dar al equipo en caso se concrete su llegada?

Yo me enfoco en la plantilla con la cual cuento, a la realidad que tenemos, a cómo insertamos a los que recién llegaron como Gonzalo (Aguirre) y Erick (Noriega) y en potenciar al grupo que tenemos. Como siempre digo: Alianza no es un club que se cierra a la posibilidad de contratar buenos futbolistas. Pero también soy respetuoso con las áreas que tiene el club, como la de scouting, además tenemos un director deportivo. Entonces todos trabajamos en conjunto para tener lo mejor para Alianza y son ellos los que deben encaminar esa situación.

—¿Cuál es el proyecto que tiene el club para el equipo de reservas, sabiendo que el campeón llegará a la Liga 3?

Es un tema que hoy nos ocupa mucho y en especial a Bruno (Marioni) y a la dirección deportiva. Hay una muy buena comunicación con el profesor Edgar Texeira y su comando técnico. Estamos entrenando prácticamente a la par. Tenemos muchos chicos de reserva que trabajan en el primer equipo y van a jugar con la reserva. Hemos puesto mucha atención en los jóvenes, muchos de ellos están en la selección peruana Sub 20, así que también ya han podido tener competencia internacional. Para el club es una categoría supremamente importante. Sabemos de esa posibilidad que hay de que ascienda a Liga 3 y estamos poniendo el foco para que siempre tenga a los mejores jugadores compitiendo. Lo importante es que en divisiones menores se esté haciendo un buen trabajo, un trabajo que proyecte futbolistas para crecer, para ir de reserva al primer equipo. Y creo que Alianza, con ‘Cote’ (José Bellina), con la dirección deportiva y las personas que están encargadas, está yendo por un buen camino.