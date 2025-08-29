El futbolista de Alianza Lima se ha consolidado como titular en el club blanquiazul y ha sido convocado a la selección peruana.
Redacción EC
Redacción EC

llegó como refuerzo de Alianza Lima para la segunda parte del año, y se ha consolidado como titular en el esquema del entrenador argentino Néstor Gorosito.

Sus buenas actuaciones generaron su convocatoria a la selección peruana que dirige Óscar Ibáñez, y en los próximos días podría debutar en las Eliminatorias ante Uruguay o Paraguay.

Lo cierto es que pese a realizar su formación en España, no pudo jugar en la Primera División de la Liga española y compartió sus razones.

“Yo siento que me faltó paciencia y una pizca de suerte. En mi caso, justo cuando estaba jugando con el primer equipo me lesioné por un mes”, dijo en declaraciones al programa de YouTube ‘Juego Cruzado’.

“Después de eso, me costó volver al ritmo del primer equipo”, añadió el futbolista de 23 años.

Cabe mencionar que Burlamaqui ya vistió la camiseta de la blanquirroja en las categorías Sub 17 Y Sub 20.

