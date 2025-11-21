Alianza Lima quedó fuera de la pelea por el título y solopeleará por llegar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pese a importantes refuerzos como Alessandro Burlamaqui.
El mediocampista formando en España disputó su primera temporada en el fútbol peruano y lamentó no alcanzar el campeonato.
“Fue doloroso. Teníamos mucha esperanza en el torneo, creo que pudimos hacer más. Esto es fútbol, podemos aprender”, dijo durante una entrevista en L1 Max.
“Llevamos tres años sin campeonar y el próximo año está en nuestras manos“, añadió.
Además, se refirió a los partidos que no pudo jugar debido a dolencias a mitad de torneo.
“La lesión me complicó, pero son cosas con lo que convivimos que te corta rachas buenas, aunque sabemos que es una carrera larga”, apuntó el futbolista de 23 años.
Bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito tuvo importante regularidad y, en consecuencia, fue convocado a la selección peruana por Óscar Ibáñez.
