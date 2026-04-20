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La derrota de Universitario de Deportes frente a FBC Melgar ha encendido las alarmas en el entorno crema. En medio de cuestionamientos por el rendimiento del equipo y una ola de rumores sobre una posible salida del técnico, Alex Valera salió al frente para asumir responsabilidades.
La derrota de Universitario de Deportes frente a FBC Melgar ha encendido las alarmas en el entorno crema. En medio de cuestionamientos por el rendimiento del equipo y una ola de rumores sobre una posible salida del técnico, Alex Valera salió al frente para asumir responsabilidades.
Tras el partido, el delantero señaló que el mal momento deportivo del tricampeón peruano recae en el plantel. “Los culpables somos nosotros. Solo queda seguir trabajando, aún falta por acabar el campeonato y tenemos que sumar todos los puntos”.
El atacante también hizo un análisis interno para corregir errores. “Hacer mea culpa de lo que estamos haciendo mal. Y ser autocríticos todos y mejorar en lo que falta”, sostuvo.
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Pese a los resultados adversos, Valera evitó calificar el momento como una crisis. “No creo que sea crisis pero sí estamos sacando malos resultados”, precisó, marcando una diferencia entre el rendimiento deportivo y el estado anímico del grupo, que aún se mantiene enfocado en pelear el campeonato.
Rumores sobre el técnico
En las últimas horas, en redes sociales han circulado versiones sobre una posible salida del entrenador Javier Rabanal, lo que ha generado incertidumbre entre los hinchas. Sin embargo, hasta el momento, Universitario de Deportes no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.
“Los culpables somos nosotros. Seguir trabajando y hacer meaculpa de lo que estamos haciendo mal. No creo que sea crisis pero si estamos sacando malos resultados. Eso lo sabrán los dirigentes”— Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 20, 2026
Alex Valera, jugador de Universitario
🎥 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/Kbb15gHOGA
Consultado sobre este tema, Valera evitó entrar en especulaciones. “No hemos conversado con él. Eso lo sabrán los dirigentes y él mismo. En nuestra cabeza solo está que tenemos que jugar el miércoles”, declaró.
Finalmente, el delantero también se refirió al estado emocional del grupo tras la derrota. “Yo siempre converso con él (con Rabanal). Pero hoy día todos hemos estado tristes y molestos y es normal que cuando perdamos pase eso”, comentó sobre su relación con el entrenador.
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