Resumen

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Captura de imagen de Alex Valera, brindando declaraciones tras la derrota de la U ante Melgar. Foto: X/@JaxLatinMedia
Captura de imagen de Alex Valera, brindando declaraciones tras la derrota de la U ante Melgar. Foto: X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

La derrota de Universitario de Deportes frente a FBC Melgar ha encendido las alarmas en el entorno crema. En medio de cuestionamientos por el rendimiento del equipo y una ola de rumores sobre una posible salida del técnico, Alex Valera salió al frente para asumir responsabilidades.

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