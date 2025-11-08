Álex Valera se consagró como el mejor jugador del Torneo Clausura 2025 tras una campaña brillante con Universitario de Deportes, donde ejerció un rol clave en la obtención del tricampeonato de la Liga 1. Su desempeño fue valorado no solo por sus goles, sino también por su capacidad de influir en momentos decisivos de la temporada, lo que le permitió recibir el reconocimiento individual de la competencia.

Valera terminó la fase decisiva como uno de los principales aportantes de la U, alternando goles y asistencias en encuentros importantes. Por ejemplo, abrió su serie de aportes con un penal ante Cienciano en Cusco y firmó un doblete frente a UTC Cajamarca.

Su ingreso en la semana de mayor exigencia rindió frutos: brindó la asistencia que llevó al empate y anotó con una palomita en la consagración frente a Cusco FC, elevando su nivel cuando más lo requería el equipo.

La premiación se celebró ante miles de hinchas que acudieron al estadio del club crema, donde Valera recibió el trofeo a mejor jugador del Torneo Clausura de la Liga 1 por su protagonismo en la definición del campeonato.

Además, su rendimiento sostenido durante el torneo generó un impacto simbólico en la institución, demostrando que la U cuenta con figuras capaces de asumir responsabilidades y liderar en momentos clave.