Universitario de Deportes logró el tricampeonato de la Liga 1, pero cerró su participación en el torneo con una derrota por 3-1 ante Los Chankas. Por ello, si quieren el ‘tetra’ deberán tener a los mejores línea por línea y corregir errores que pueden ser determinantes.

Álex Valera fue una de las piezas fundamentales para Jorge Fossati, sobre todo en la segunda parte del años. Aún así, su continuidad en la ‘U’ está en entredicho.

“Feliz ha sido un gran año para Universitario. Acabamos antes el campeonato ahora toca disfrutar de las vacaciones”, declaró el delantero en su llegada a Lima.

Asimismo, fue tajante sobre su actualidad y futuro en el conjunto ‘crema’. Aseguró que aún mantiene contrato con el club.

“Tengo contrato con la ‘U’ y a seguir. Todavía quedan muchos años por jugar y Dios mediante podamos seguir logrando más objetivos”, finalizó.