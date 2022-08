Finalmente Alex Valera podrá jugar en el extranjero. El delantero peruano dejó Universitario y fichó por el Al Fateh de Arabia Saudita. En los próximos días estará sumándose a los entrenamientos de su nuevo equipo, donde tendrá como compañero a Christian Cueva.

“Es un sueño cumplido. Siempre dije que quise salir al extranjero. Ahora quiero seguir superándome, no quiero que este sea mi techo. Quiero ver cómo es el fútbol en el extranjero”, indicó en entrevista a Willax.

También contó que no hubo una despedida formal con Barreto y Jean Ferrari: “La última vez conversé con Manuel solamente fue por una firma. No hubo despedida formal, igual estoy tranquilo. Sobre Jean Ferrari, ya no volvimos a tener comunicación, ambos nos alejamos. No voy a darle vuelta al tema, pero no terminó nada bien”.

Alex Valera llegó a Universitario la temporada 2021, luego de tener una buena temporada en Deportivo Llacuabamba. Aunque inició como suplente, Alex se ganó el puesto de titular en el elenco crema.