Con su gol ante Sporting Cristal, igualó la marca de Eduardo Esidio y Andrés Balán Gonzales.
Redacción EC
Redacción EC

sigue haciendo historia en , pues además de ser el ‘9′ de su centenario, con título nacional incluido, se va acercando al Top 10 de goleadores de todos los tiempos en el club.

Con su gol ante Sporting Cristal, llegó a los 70 goles e igualó la marca de Eduardo Esidio y Andrés Balán Gonzales.

Jasson Curi Chang

En esta tabla histórica, la ubicación 10 le corresponde a Raúl Ruidíaz con 80 tantos.

Cabe mencionar que el Top 3 lo conforman Teodoro ‘Lolo’ Fernandez (161 goles), Ángel Uribe (124 goles), y Percy Rojas (119 goles).

TOP 10 GOLEADORES DE LA ‘U’

Con gol de Álex Valera, los cremas se impusieron 1-0 ante Sporting Cristal y quedaron a una sola victoria de ganar el Torneo Clausura y, por ende, el tricampeonato nacional.

Universitario visitará Tarma este domingo para enfrentar a ADT e incluso sin jugar puede ser campeón, si pierde este sábado Cusco FC.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

