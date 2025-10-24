Álex Valera sigue haciendo historia en Universitario de Deportes, pues además de ser el ‘9′ de su centenario, con título nacional incluido, se va acercando al Top 10 de goleadores de todos los tiempos en el club.
LEE TAMBIÉN: Jorge Fossati sobre insinuación de favorecimientos a la ‘U’: “No le damos pelota y nos guiamos solo por la humildad y autocrítica”
Con su gol ante Sporting Cristal, llegó a los 70 goles e igualó la marca de Eduardo Esidio y Andrés Balán Gonzales.
Newsletter exclusivo para suscriptores
En esta tabla histórica, la ubicación 10 le corresponde a Raúl Ruidíaz con 80 tantos.
MIRA: Paulo Autuori: “Tuvimos un control de juego total, con buen fútbol, pero en el último tercio no fuimos efectivos”
Cabe mencionar que el Top 3 lo conforman Teodoro ‘Lolo’ Fernandez (161 goles), Ángel Uribe (124 goles), y Percy Rojas (119 goles).
TOP 10 GOLEADORES DE LA ‘U’
Con gol de Álex Valera, los cremas se impusieron 1-0 ante Sporting Cristal y quedaron a una sola victoria de ganar el Torneo Clausura y, por ende, el tricampeonato nacional.
Universitario visitará Tarma este domingo para enfrentar a ADT e incluso sin jugar puede ser campeón, si pierde este sábado Cusco FC.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Uribe sobre el futuro de Autuori: “No es una persona que renuncie, pero todos podemos cambiar cuando nos sentimos saturados de tanta injusticia”
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- Sporting Cristal vs. Universitario: precios de las entradas y dónde comprar para el partido reprogramado por el Torneo Clausura
- Universitario y la semana más importante del 2025: ¿Cuántos millones están en juego para los cremas que anhelan levantar el ‘Tri’?
- Con Alianza ganando en Trujillo y la pelea en el final del U-Cristal: Así se jugaron las semifinales de ida de la Liga Femenina
Contenido sugerido
Contenido GEC