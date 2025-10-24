Álex Valera sigue haciendo historia en Universitario de Deportes, pues además de ser el ‘9′ de su centenario, con título nacional incluido, se va acercando al Top 10 de goleadores de todos los tiempos en el club.

Con su gol ante Sporting Cristal, llegó a los 70 goles e igualó la marca de Eduardo Esidio y Andrés Balán Gonzales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

En esta tabla histórica, la ubicación 10 le corresponde a Raúl Ruidíaz con 80 tantos.

Cabe mencionar que el Top 3 lo conforman Teodoro ‘Lolo’ Fernandez (161 goles), Ángel Uribe (124 goles), y Percy Rojas (119 goles).

TOP 10 GOLEADORES DE LA ‘U’

Alex Valera llegó a los ¡¡𝟳𝟬 𝗚𝗢𝗟𝗘𝗦!! con Universitario de Deportes, igualando a Eduardo Esidio y a Andrés ‘Balán’ Gonzáles. 🎯🔥



🔙 Llegó en el 2021 y ya está en la historia del equipo crema.



¿Sus próximos objetivos para entrar al TOP 10? Roberto Martínez (74) y Raúl… pic.twitter.com/pSfwbGdcEC — Pase Filtrado (@pasefiltradope) October 24, 2025

Con gol de Álex Valera, los cremas se impusieron 1-0 ante Sporting Cristal y quedaron a una sola victoria de ganar el Torneo Clausura y, por ende, el tricampeonato nacional.

Universitario visitará Tarma este domingo para enfrentar a ADT e incluso sin jugar puede ser campeón, si pierde este sábado Cusco FC.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.