Álex Valera es, sin duda, el futbolista más determinante del tricampeonato de Universitario de Deportes y lo cerró con un golazo de cabeza en el triunfo histórico de los cremas ante ADT en Tarma.

La organización del torneo lo eligió como el gol de la fecha, y seguramente inolvidable para los miles de hinchas cremas que aún festejan el título.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Al minuto 78 del encuentro, con el marcador 1-1, Andy Polo envió un preciso centro al área rival y Valera supo anticiparse a su defensor para rematar y dejar sin opciones al golero celeste.

MIRA EL GOL DE LA FECHA

𝗘𝗹 𝗴𝗼𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝘂𝗻𝗰𝗮 𝘁𝗲 𝗰𝗮𝗻𝘀𝗮𝗿𝗮́𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿 🔥



Alex Valera marcó el Gol #teapuestooficial de la fecha 16 en la #Liga1TeApuesto Clausura 🏆#ElADNdelHincha pic.twitter.com/5mHBrQ99ID — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) October 30, 2025

Cabe mencionar que el representante del futbolista, Ricardo Morales, se pronunció y dejó en claro la intención del delantero crema.

“Lo que hoy quiere es quedarse en Universitario para pelear el tetracampeonato”, dijo en declaraciones a RPP Deportes.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.