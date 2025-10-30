El atacante crema anotó de cabeza en el triunfo de Universitario en Tarma ante ADT.
Redacción EC
Redacción EC

es, sin duda, el futbolista más determinante del tricampeonato de y lo cerró con un golazo de cabeza en el triunfo histórico de los cremas ante ADT en Tarma.

La organización del torneo lo eligió como el gol de la fecha, y seguramente inolvidable para los miles de hinchas cremas que aún festejan el título.

Jasson Curi Chang
Al minuto 78 del encuentro, con el marcador 1-1, Andy Polo envió un preciso centro al área rival y Valera supo anticiparse a su defensor para rematar y dejar sin opciones al golero celeste.

Cabe mencionar que el representante del futbolista, Ricardo Morales, se pronunció y dejó en claro la intención del delantero crema.

“Lo que hoy quiere es quedarse en Universitario para pelear el tetracampeonato”, dijo en declaraciones a RPP Deportes.

