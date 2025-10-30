Álex Valera es, sin duda, el futbolista más determinante del tricampeonato de Universitario de Deportes y lo cerró con un golazo de cabeza en el triunfo histórico de los cremas ante ADT en Tarma.
LEE TAMBIÉN: Liga Nacional de vóley: programación y precio de las entradas para la fecha 2 del campeonato
La organización del torneo lo eligió como el gol de la fecha, y seguramente inolvidable para los miles de hinchas cremas que aún festejan el título.
Newsletter exclusivo para suscriptores
MIRA: Con Paolo Guerrero de ‘9′, el once de Alianza Lima para enfrentar a FBC Melgar en Matute
Al minuto 78 del encuentro, con el marcador 1-1, Andy Polo envió un preciso centro al área rival y Valera supo anticiparse a su defensor para rematar y dejar sin opciones al golero celeste.
MIRA EL GOL DE LA FECHA
Cabe mencionar que el representante del futbolista, Ricardo Morales, se pronunció y dejó en claro la intención del delantero crema.
“Lo que hoy quiere es quedarse en Universitario para pelear el tetracampeonato”, dijo en declaraciones a RPP Deportes.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC