Alex Valera ha dado mucho que hablar en este año con Universitario, aunque claro el porqué de su gran protagonismo ha variado últimamente. El goleador crema, que antes se llenaba de goles y elogios en el torneo local, ahora ni siquiera aparece en las canchas -o incluso en las convocatorias de su nuevo técnico Carlos Compagnucci- para seguir celebrando con los cremas. Y esta historia, lamentable pero cierta, aún no prevé un final.

Todo comenzó en el último mercado de pases del fútbol peruano, que arrancó el día 13 de junio, justo cuando la selección peruana afrontaba el repechaje ante Australia. Los equipos nacionales ya comenzaban a mover sus fichas desde esa fecha, pero Alex Valera estaba concentrado únicamente en hacer un buen papel con la ‘Blanquirroja’.

Las cosas, como se recuerda, no salieron tan bien como todos los peruanos esperaban. El combinado nacional cayó eliminado en aquella repesca con los australianos y el centrodelantero crema fue el último que falló en la tanda de penales.

Ello significó un doloroso golpe para Valera, pero supo recomponerse rápidamente para seguir anotando goles con Universitario. Aún con el Torneo Apertura en juego, comenzaron a llegar ofertas para el delantero de 26 años, que se ha revalorizado en el último año por su buen desempeño y su condición de seleccionado nacional.

Incluso, el 20 de junio Jean Ferrari, administrador del club merengue, confirmó en una entrevista con RPP que desde Europa estaban interesados en fichar a su goleador antes del mismo repechaje, aunque esa operación se quedó en ‘stand by’.

“La oferta por Valera quedó estancada por los partidos de la selección y no hemos vuelto a retomar conversaciones. La propuesta llegó antes del partido de Perú en Barcelona (amistoso con Nueva Zelanda). Alex es intransferible para nosotros, pero si viene una oferta que rompa el mercado, no estamos para cortarle las alas a nadie. Es nuestro delantero, queremos que se quede”, señaló entonces Ferrari.

Días después, Alex Valera se posicionó como una de las principales opciones de Rosario Central, club que hoy es dirigido por Carlos Tévez, en el libro de pases argentino, según aseguraba la prensa de ese país. “Están en negociaciones”, aseveró en su momento el periodista Quique Genovar. Pero ese fichaje nunca se concretó.

Mientras tanto, Valera seguía siendo protagonista con goles en Universitario, jugando cada partido como si se tratase del último. Pero él no quería despedirse tan fácilmente, más allá de su indiscutbible deseo de emigrar, y estaba mentalizado en continuar ayudando a su equipo.

“Las ofertas las maneja mi representante y yo estoy enfocado en la ‘U’ y el día que haya algo concreto, yo lo saldré a decir. Estoy concentrado en cada partido”, declaró el goleador crema después del triunfo sobre UTC, el 3 de julio, con un gol suyo (1-0).

Los días pasaban y Valera seguía perteneciendo formalmente a Universitario…hasta ahora. El delantero formado en el fútbol playa anotó en el empate contra Cantolao (1-1) y luego siguió alargando su racha con otro gol en la contundente victoria sobre San Martín (4-0). Ese, sin saberlo, sería el último partido que jugaría con la camiseta crema hasta el momento.

Tensión en el Monumental

Para entonces, Carlos Compagnucci, quien fue presentado como nuevo entrenador de los cremas el 20 de junio, estaba bastante contento con el rendimiento de Alex Valera. Se dio cuenta que dentro de su plantel no tenía a disposición otro goleador de su talla.

“(Valera) estaba muy confiado al momento de patear el penal. Él ya superó lo sucedido con la Selección y el futbolista que está dentro del campo y se sienta con confianza va agarrar siempre la pelota”, elogió el DT argentino en conferencia de prensa tras victoria sobre San Martín.

No obstante, en los días posteriores a ese encuentro llegó una interesante oferta al Monumental desde Arabia Saudita. Al Fateh, club donde milita Christian Cueva, tiene la intención de juntar a los dos peruanos en su plantel. Pero Universitario, que negocia la ficha de su goleador por un precio no menor a un millón de dólares, no está convencido con qué se ejecute esa operación.

“Estamos analizando. He tenido comunicación con cerca de cuatro personas. Pero de forma concreta han llegado dos ofertas que, evidentemente, no llegan a cumplir con los montos que estamos apuntando de cara a una a lo que vale y a lo que posiblemente pueda valer más adelante”, indicó Ferrari el 18 de julio en una entrevista con RPP.

Alex Valera jugó su último partido ante la San Martín el 16 de julio

En medio de la incertidumbre, Universitario decidió dejar fuera de las convocatorias por primera vez a Valera. El delantero no apareció en lista para el partido ante Carlos Stein, 24 de julio, en el que Manuel Barreto, director deportivo del club, pudo dar algunos alcances sobre el tema.

“Deportivamente, no aceptamos la transferencia de Valera en este momento. Si se puede dar la transferencia para que se incorpore a su club de acá a tres meses (final de temporada), no hay ningún problema, pero nosotros deportivamente contamos con Alex”, indicó Barreto a GOLPERU.

Por su parte, el DT Carlos Compagnucci también dejó clara su postura luego del triunfo por 2-0 sobre los ‘carlistas’. “El único perjudicado en la situación de Valera va a ser el club. Si el jugador se va, perdemos un gran ‘9′. Si se queda y no está con la cabeza en el juego tampoco nos suma”, señaló.

Tras ello, el entrenador argentino también decidió prescindir de su goleador en la derrota ante César Vallejo a mitad de semana y en el reciente cotejo contra Municipal en pleno fin de mes. Alexander Succar es quien ahora toma su papel, aunque obviamente no tiene la misma presencia ofensiva que Valera.

Universitario la tiene clara: no existe ninguna intención de vender a Valera, al menos no en esta mitad de campaña. “No se irá”, aseguraron a este Diario desde las altas esferas de la institución crema. Le han cerrado las puertas de salida al delantero, reteniéndolo como mínimo hasta el final de la Liga 1 2022 para que el proyecto de clasificar a la Copa Libertadores pueda cumplirse con él a la cabeza.

Sin embargo, toda esta situación ha generado bastante malestar en el centrodelantero de la ‘U’, que sí tiene la intención de marcharse a Arabia Saudita, pero todavía no ha encontrado la forma de convencer a los directivos de Universitario de que se trata de una operación positiva para ambas partes, al menos económicamente, teniendo en cuenta el panorama concursal que atraviesa el club.

Alex Valera todavía no ha podido hacer sus descargos de manera pública. Pero el representante del jugador, Ricardo Morales, anunció hace una semana que organizaría una conferencia de prensa para explicar todos los detalles de su transferencia a Al-Fateh. Hasta el momento, no se ha realizado nada por el estilo.

Las especulaciones aumentan con el pasar de los días, Valera aún no puede irse a Arabia Saudita y Universitario ya suma tres partidos sin la presencia de su goleador. Este, sin duda alguna, no es el final que hubiera querido el delantero, que marcó 12 goles en 17 partidos del campeonato local. Pero es el final que lamentablemente está protagonizando. Ojalá, por deseo personal del jugador, de los hinchas y del club, esa situación se pueda arreglar en los próximos días.