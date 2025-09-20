Álex Valera fue el gran protagonista en el Universitario vs UTC tras anotar el doblete que le dio la victoria a su equipo. Valera comentó que se sentía “contento, la verdad feliz”, porque el triunfo les permite “seguir en la punta”. Agregó: “pudimos lograr sacar adelante este partido y ese abrazo es por todos nosotros, por esforzarnos hasta el último, nunca damos por perdida ni una pelota y bueno, hasta que termine el partido vamos a correr siempre”.

Respecto a las críticas de las últimas semanas, Valera expresó lo siguiente: “Nosotros respondemos en la cancha y luego hablamos”. A pesar de la presión, el delantero cree en la unión del grupo y en que pueden sobreponerse: resaltó que Universitario tiene esa garra, que no bajan los brazos hasta el pitazo final.

Valera también negó que el equipo haya subestimado a su rival. Dijo: “Así es el fútbol, creo que no hay que subestimar al rival, simplemente hay que jugarlo y después de jugarlo podemos decir que el partido lo tenemos ganado”. De esta forma mostró humildad y respeto por el rival, al tiempo que confirmó que tenían la confianza, pero no la seguridad anticipada.

En resumen, el delantero vivió una noche redonda: volvió al gol cuando más lo necesitaban, respondió a las críticas con goles, y dejó claro que su compromiso con Universitario está intacto. Más allá del resultado, Valera apuesta por la constancia y por seguir demostrando dentro del campo.