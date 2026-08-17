Universitario de Deportes definió el futuro de Alex Valera y llegó a un acuerdo con el delantero para extender su vínculo hasta 2029. De esta manera, el atacante de 30 años continuará defendiendo la camiseta crema con un objetivo claro: seguir haciendo historia y superar la barrera de los 100 goles con la institución.

Fuentes del club confirmaron a El Comercio que Valera renovó por los próximos tres años luego de haber manifestado su deseo de permanecer en Universitario. El delantero busca consolidarse entre los máximos goleadores históricos del club y dejar una huella todavía mayor después de los últimos años, en los que se convirtió en una pieza clave del equipo.

El atacante llegó a Universitario en 2021, luego tuvo un breve paso por Arabia Saudita y volvió al club en 2023. Con camiseta crema, acumula 183 partidos, 84 goles y 23 asistencias. Además, ya superó a dos históricos como Teodoro ‘Lolo’ Fernández y Roberto ‘Chale’ en cantidad de encuentros disputados y alcanzó a Piero Alva en la tabla de goleadores con sus 84 anotaciones.

Álex Valera registra 84 goles con camiseta de Universitario. | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Su último gol ante FC Cajamarca le permitió ingresar al top 10 de máximos artilleros históricos de Universitario, igualando precisamente a Piero Alva. Ahora, Valera está a solo dos goles de Juan José Oré, mientras que el récord absoluto continúa en manos de ‘Lolo’ Fernández, quien lidera la clasificación con 161 tantos.

Con su renovación hasta 2029, Valera tendrá tiempo para seguir escalando posiciones y acercarse a una cifra que podría marcar un antes y un después en su historia con Universitario. El delantero, además, fue el goleador del equipo durante el camino hacia el tricampeonato crema y ahora apunta a convertirse en una de las grandes referencias ofensivas de la institución.

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