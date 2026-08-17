Alex Valera renueva con Universitario: detalles del nuevo contrato del goleador crema. (Foto: Getty Images)
Alex Valera renueva con Universitario: detalles del nuevo contrato del goleador crema. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes definió el futuro de Alex Valera y llegó a un acuerdo con el delantero para extender su vínculo hasta 2029. De esta manera, el atacante de 30 años continuará defendiendo la camiseta crema con un objetivo claro: seguir haciendo historia y superar la barrera de los 100 goles con la institución.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.