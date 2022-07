Universitario de Deportes logró su primera victoria en el Torneo Clausura, tras superar de visita por 4-0 a San Martín, aunque el partido se jugó en el Estadio Monumental. Alex Valera anotó el 1-0 a través de la pena máxima, siendo el encargado de encaminar el triunfo, y confesó lo que vivió al fallar por la misma vía en el Perú vs. Australia, por el repechaje al Mundial Qatar 2022.

“Lo ocurrido frente a la selección australiana fue difícil y muy duro para mí, pero lo del penal en este momento fue muy importante, para tener confianza. Debo afrontar los problemas para conseguir todos los goles que pueda. Esto ayuda a mi carrera y mi familia”, relató el delantero de 26 años en entrevista para Fútbol en América.

“No podía fallar este disparo, no sé cómo habría reaccionado si no lograba anotar. Tuve la confianza y pedí la pelota, a pesar de que me la quisieron quitar”, agregó el atacante, que infló las redes por tercer partido consecutivo (antes lo había hecho ante UTC y Cantolao).

Sin embargo, Alex Valera también fue autocrítico y manifestó que no quedó satisfecho con su actuación frente a la San Martín. “No me voy conforme, porque dejé pasar muchas ocasiones de gol”, resaltó el exjugador del Deportivo Llacuabamba.

Finalmente, el futbolista de Universitario se refirió a la salida de Ricardo Gareca de la dirección técnica del combinado peruano. “Estoy muy triste por la partida del profesor, pero debo seguir en buen momento, dado que eso es necesario para poder estar en la selección”, concluyó.

¿Cuántos goles tiene Valera en la Liga 1 2022?

La temporada 2022 de Alex Valera viene siendo impresionante, puesto que es el máximo artillero de Universitario. Actualmente, luego de 17 partidos entre el Torneo Apertura y Clausura, el delantero registra 12 goles y ya superó su marca personal de su primer año con los ‘Cremas’: infló las redes 11 veces en 24 cotejos en el 2021.