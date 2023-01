Luego de su paso por Al Fateh, Alex Valera ya se encuentra en el Perú para definir su futuro futbolístico. El exdelantero de Universitario de Deportes deberá escuchar distintas ofertas y elegir la mejor.

“No termina nada, tengo que seguir preparándome y trabajando para mí mismo. Lo que sea con tal de jugar. Estoy tranquilo. Todo es difícil pero tengo que seguir adelante”, expresó al llegar al aeropuerto.

“Eso ya lo ve mi abogado, yo no puedo decir nada, ahora no puedo hablar nada. Voy a hablar cuando pueda”, agregó.

“Yo voy a ir a donde me quieran, si me llama la ‘U’, o quién me llame, yo voy a ir porque soy futbolista y me dedico a eso”, finalizó.