Alex Valera continúa escribiendo su nombre en la historia de Universitario de Deportes. El delantero marcó en la derrota ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores y alcanzó los 80 goles oficiales con la camiseta crema, ingresando así al selecto grupo de los diez máximos goleadores históricos del club.

El atacante de 29 años logró esta marca en un contexto complicado para la ‘U’, que terminó cayendo en Chile; sin embargo, el tanto del delantero peruano significó un nuevo logro individual en su carrera.

Liga 1 saludó el logro de Valera

El histórico ingreso de Alex Valera al Top 10 de goleadores de Universitario no pasó desapercibido para la Liga 1, que utilizó sus redes sociales para felicitar al delantero tras alcanzar los 80 goles con la institución merengue.

“ALEX VALERA ENTRA A LA HISTORIA: ¡80 goles e ingresa al Top 10 de goleadores de Universitario de Deportes! Lo logró ante Coquimbo por Copa Libertadores. ¡Felicitaciones, Alex!”, publicó la organización del campeonato peruano.

𝗔𝗟𝗘𝗫 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗥𝗔 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔: ¡80 goles e ingresa al Top 10 de goleadores de Universitario de Deportes! 🔥🔝



Lo logró ante Coquimbo por Copa Libertadores. 🏆



¡Felicitaciones, Alex! 👏#ElADNdelHincha pic.twitter.com/4h0zkhVan4 — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) May 8, 2026

Universitario celebró el récord en redes sociales

A través de sus redes sociales, el club crema destacó el logro del delantero y le dedicó un emotivo mensaje tras ingresar al Top 10 histórico de goleadores del club.

“En nuestra historia grande, Alex”, publicó la institución junto a imágenes del atacante celebrando su anotación en la Copa Libertadores.

Además, Universitario resaltó la magnitud del récord conseguido por el delantero nacional. “Alex Valera marcó su gol 80 e ingresó al top 10 de goleadores históricos del más campeón del Perú. ¡A seguir haciendo historia, goleador!”, se lee en el mensaje.

Alex Valera hace historia en Universitario: llegó a los 80 goles y entró al Top 10 histórico. Foto: Universitario

Tras alcanzar los 80 tantos, el siguiente objetivo de Alex Valera será seguir escalando posiciones. Actualmente, el atacante se encuentra a solo cuatro anotaciones de igualar a Piero Alva, quien registra 84 goles con la camiseta crema.

Los máximos goleadores históricos de Universitario

El ranking histórico de goleadores de Universitario sigue siendo liderado ampliamente por Teodoro ‘Lolo’ Fernández, considerado el máximo ídolo crema con 161 goles.

La lista histórica quedó conformada de la siguiente manera:

Teodoro ‘Lolo’ Fernández – 161 goles Ángel Uribe – 124 goles Percy Rojas – 119 goles Alberto Terry – 111 goles Oswaldo Ramírez – 95 goles Daniel Ruiz – 93 goles Fidel Suárez – 87 goles Juan José Oré – 86 goles Piero Alva – 84 goles Alex Valera – 80 goles

Alex Valera hace historia en Universitario: llegó a los 80 goles y entró al Top 10 histórico. Foto: Universitario

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