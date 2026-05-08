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Alex Valera, goleador de la U. Foto: Universitario
Alex Valera, goleador de la U. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Alex Valera continúa escribiendo su nombre en la historia de Universitario de Deportes. El delantero marcó en la derrota ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores y alcanzó los 80 goles oficiales con la camiseta crema, ingresando así al selecto grupo de los diez máximos goleadores históricos del club.

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