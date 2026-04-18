Universitario de Deportes no vive su mejor momento futbolístico. Tras la derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores las críticas sobre el plantel y Javier Rabanal han recrudecido.

A un día del duelo entre la ‘U’ y Melgar, Álex Valera se pronunció sobre la actualidad del club de Ate.

“Ha sido difícil, pero tenemos que levantar la cabeza y afrontar lo que se viene”, indicó el delantero.

Alex Valera: "Quieren partir el grupo, la hinchada sigue con nosotros, en las buenas y en las malas, estamos en un momento que tenemos que mejorar y seguir adelante, quieren atacar al grupo, pero eso no va a pasar".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/qUzE7UtFQo — Raúl Chávez (@raulchavezpa) April 18, 2026

“Nosotros somos autocíticos, sabemos cuando las cosas no salen. Tenemos que trabajar y mejorar como nos pide el ‘profe’”, reflexionó ‘Valegol’.

Asimismo, al ser cuestionado sobre las críticas que han surgido sobre el club, el delantero estimó que terceros quiren desestabilizar el vestuario.

“De repente quieren partir el grupo, quieren buscar algo para crear problemas. La hinchada sigue con nosotros en las buenas y en las malas”, aseguró.