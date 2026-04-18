Resumen

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Alex Valera fue elegido como el Mejor jugador del año.
Alex Valera fue elegido como el Mejor jugador del año.
Por Redacción EC

Universitario de Deportes no vive su mejor momento futbolístico. Tras la derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores las críticas sobre el plantel y Javier Rabanal han recrudecido.

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