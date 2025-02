Pese a que se no se concretó el fichaje de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes, para la presente temporada de la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Libertadores, el tema sigue generando interés.

Esta vez, se le consultó sobre el particular al actual centrodelantero crema y de la selección peruana, Álex Valera, quien no quiso entrar en detalles sobre su posible incoporación.

“Para mí Raúl Ruidiaz es un excelente jugador, alguien de mucha experiencia. Lo conozco mucho tiempo en la selección, pero nosotros ahora estamos pensando en lo que viene”, dijo el atacante de 28 años en declaraciones a RPP Deportes.

“Lo que pase o no pase más adelante ya es cuestión de él con la directiva, si llegan o no llegan a un acuerdo. Si es que viene algún día, nosotros lo vamos a recibir de la mejor manera, porque acá no tenemos grupos diferentes, andamos todos como una familia, somos un camarín muy humilde, muy trabajador”, añadió.

El tema sigue vigente, pues existe mucho descontento en el hincha de Universitario que pedía a Ruidíaz como refuerzo para este año, luego de quedar libre de Seattle Sounders.

