Pese a que siempre llegó un delantero extranjero para tomar su puesto las últimas temporadas, Álex Valera se mantuvo siempre en el once titular de Universitario de Deportes, para llevar la responsabilidad del gol.

No suele conversar con los medios de prensa, pero esta vez lo hizo y dejó en claro que un mal momento deportivo no lo derrumbará.

“Las críticas están siempre en todos los equipos. En realidad, nosotros somos una familia y los que damos la cara. Si un día tenemos un mal partido, al día siguiente hay que mejorar. Esto es fútbol, hoy puedes jugar bien, mañana puedes jugar mal y viceversa”, dijo el también seleccionado nacional.

“Las críticas vienen desde hace años. Tengo en el club cinco años y he recibido críticas. Por eso, cuando me va bien no digo nada y cuando va mal tampoco. Esto es fútbol, todo es cambiante. Pero mientras el equipo esté al 100%, yo feliz”, agregó Valera.

Cabe mencionar que en 2024, la ‘U’ fichó a Diego Dorregaray como el 9 del Centenario, sin embargo nunca pudo imponerse ante la constancia de Valera, quien jugó de titular durante toda la temporada.

Ahora, en 2025, el también argentino Diego Churín no logra consolidarse en el equipo y Valera sigue siendo la primera opción ofensiva.

