La victoria de Universitario por 4-1 frente a Alianza Atlético permitió a Álex Valera recuperar sensaciones positivas. El delantero anotó y resaltó la importancia anímica del resultado.

En declaraciones a L1 MAX, Valera explicó: “Este partido era importante porque teníamos que levantar”. Además, destacó que el triunfo fortaleció emocionalmente al plantel tras semanas exigentes.

El atacante también valoró el rendimiento colectivo y la contundencia ofensiva exhibida durante el encuentro. “Creo que el equipo estuvo muy compacto y eso ha sido lo principal de todo”, manifestó.

Aunque reconoció que Universitario pudo ampliar la diferencia, el delantero ya piensa en su próximo desafío. “Ahora queda pensar en lo que viene, el partido del sábado, y hay que sacarlo adelante. Esta lucha por el torneo está muy apretada”, señaló.

Finalmente, Valera advirtió que la competencia por los primeros lugares permanece ajustada y exige regularidad. “Nosotros todavía tenemos que pensar partido tras partido. Todavía queda mucho”, concluyó sobre la lucha por el campeonato.

🎙️Alex Valera: "Estoy feliz y contento, pero quedan muchos partidos más y tenemos que ganarlos todos". "Esta lucha por el torneo está muy apretada". #AlianzaAtlético 1-4 #Universitario 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/SFeSBQ5p0R — L1MAX (@L1MAX_) October 18, 2026