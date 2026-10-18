Por Redacción EC

La victoria de Universitario por 4-1 frente a Alianza Atlético permitió a Álex Valera recuperar sensaciones positivas. El delantero anotó y resaltó la importancia anímica del resultado.

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