La Liga 1 y sus delanteros se hacen notar en Sudamérica. Tras el final del Clausura 2026, los delanteros Alex Valera y Eryc Castillo quedaron destacados en un ranking que publicó sobre los mejores centrodelanteros del continente en una clasificación elaborada por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), que evalúa el índice de finalización de los atacantes que militan en Sudamérica.

De acuerdo con el ranking difundido por el CIES junto a la compañía Impect, Castillo -goleador del año con 23 goles- registra un índice de 80,4 puntos, cifra que lo ubica en el sexto lugar de la clasificación. Siendo su puesto natural el de extremo por derecha o segundo delantero, se ubica en este prestigiosa lista.

Eryc Castillo aparece en el top 10 de mejores finalizadores de Sudamérica. Foto: Liga 1

Por su cuenta, mejor posicionado se ubica el peruano Alex Valera (quinto puesto), quien suma 20 goles en el año (18 en Liga 1 y 2 en la Copa Libertadores). El delantro de Universitario, obtuvo un puntaje de 81.5 y tendrá al menos dos partidos más en esta temporada por las semifinales de la Liga 1 2026.

Entre los mejores delanteros de Sudamérica, según el CIES

El listado es encabezado por Javier Correa, atacante argentino de Colo Colo, quien alcanza un índice de 90,8 puntos. En la segunda posición aparece Ronaldo Martínez, de Vélez Sarsfield, con 86,0, mientras que Lorenzo Melgarejo, de Libertad de Paraguay, completa el podio con 85,8.

En el cuarto puesto se encuentra Fernando Zampedri, de Universidad Católica, con 84,9 puntos. Más atrás aparece en el sexto lugar Facundo Callejo con 80.4 (al igual que Castillo). La clasificación incluye además a Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, con 80,2 puntos; Eric Ramírez, de Carabobo, con 79,1; y Matías Arezo, de Peñarol, con 79,0.

🎯 Top centre-forwards for finishing in South America according to #CIES index 🤝 @impect_official 📊 🥇 #JavierCorrea 🇦🇷 90.8 🥈 #RonaldoMartinez 🇵🇾 86.0 🥉 #LorenzoMelgarejo 🇵🇾 85.8 More 👉 https://t.co/X8aJywSXV6 #Zampedri 🇨🇱 #Valera 🇵🇪 #Castillo 🇪🇨 #Callejo 🇦🇷 #Gabigol 🇧🇷 #Ramirez 🇻🇪 #Arezo 🇺🇾 — CIES Football Obs (@CIES_Football) November 25, 2026

¿Cómo quedó el ranking de los mejores finalizadores de Sudamérica?

La clasificación del CIES considera a centrodelanteros que superaron los 500 minutos de juego en sus respectivas competiciones. Estos son los diez futbolistas que aparecen en el listado:

Javier Correa – Colo Colo (Chile): 90,8 puntos. Ronaldo Martínez – Vélez Sarsfield (Argentina): 86,0 puntos. Lorenzo Melgarejo – Club Libertad (Paraguay): 85,8 puntos. Fernando Zampedri – Universidad Católica (Chile): 84,9 puntos. Alex Valera – Universitario (Perú): 81,5 puntos. Eryc Castillo – Alianza Lima (Perú): 80,4 puntos. Facundo Callejo – Cusco FC (Perú): 80,4 puntos. Gabriel Barbosa (Gabigol) – Santos FC (Brasil): 80,2 puntos. Eric Ramírez – Carabobo FC (Venezuela): 79,1 puntos. Matías Arezo – Peñarol (Uruguay): 79,0 puntos.

La presencia de dos futbolistas que militan en la Liga 1 también resalta en la clasificación. Alex Valera, de Universitario de Deportes, ocupa el quinto lugar con 81,5 puntos, mientras que Eryc Castillo, de Alianza Lima, aparece con 80,4.

VIDEO RECOMENDADO