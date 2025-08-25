El clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima tuvo un cruce de alta tensión entre Alex Valera y Hernán Barcos. El delantero le dijo algunas cosas al atacante argentino y eso provocó la furia del ‘Pirata’, que lo llamó “Muerto” al goleador de la U.
Luego del clásico, más tranquilo, Alex Valera se detuvo en zona mixta para hablar con la prensa y dar su descargo. “Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido (discusión con Hernán Barcos) y creo que ahí queda”.
Es importante resaltar que Hernán Barcos, también dio su descargo luego del intercambio de palabras con Valera, y fue más explícito."Estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto (Valera) y por eso reaccioné“, comenzó su relato Barcos.
“Tendría que saber respetar, es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país me viene a decir algo a mí. Creo que defiendo más al país que él”, aseveró el ‘Pirata’.
