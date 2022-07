Escoger al ‘9′ de tu equipo -al principal responsable de los goles y de los triunfos que esperas conseguir- es una misión tan vital como enrevesada. El éxito futuro de esta elección depende de la prolijidad inicial de la misma. A Universitario, por ejemplo, poco le importó que Alex Valera provenga de un equipo descendido como Deportivo Llacuabamba en el 2020 y apostó por su llegada a fines de ese año. Ha sido cuestión de meses para evidenciar que la operación resultó ser bastante acertada y rentable. No por casualidad, ahora, la ‘U’ no quiere dejar ir a su goleador, pero a este se le abrieron las puertas de Arabia Saudita y su marcha es inminente.

Hace tan solo unos años, la gran pasión de Valera era el fútbol playa. Pero, de pronto, el delantero nacido en Pomalca tomó la decisión de mudar su talento de la arena a las canchas de gras, un cambio relativamente brusco que finalmente le hizo muy bien. Hoy por hoy, ha logrado consolidarse a pulso -en opinión de muchos- en el mejor centrodelantero de la liga local. Y no es para menos.

El óptimo rendimiento del delantero crema se ha mantenido constante en las últimas temporadas. En su momento, fue la sensación del Llacuabamba y eso le dio una gran oportunidad en el club más ganador del país. Ya con la camiseta de Universitario ha sabido ganarse la hinchada crema a base de goles y buenas actuaciones. Incluso, su gran presente le permitió hacerse un lugar en las convocatorias de la selección peruana, disputando ocho partidos y anotando dos goles.

Como si fuera poco, Alex Valera es el auténtico goleador de la actual campaña de la Liga 1. Doce goles y una asistencia en 17 partidos del torneo local retratan su gran momento en Universitario. Es por todo ello que su nombre es uno de los que más fuerte ha sonado en el mercado de pases. Incluso, fue opción de fichaje para Rosario Central, pero ese interés no se concretó.

Temporada Club Partidos Goles y Asistencias 2020 Deportivo Llacuabamba 21 9G y 4A 2021 Universitario 30 13G y 7A 2022 Universitario 19 12G y 1A

Al Fateh, club donde milita Christian Cueva, es la opción más viable que tiene el delantero de 26 años para aventurarse en el extranjero. Sin embargo, la ‘U’ no quiere abrirle las puertas de salida del Monumental, porque simplemente no tienen cómo reemplazar a un jugador tan fundamental como él a falta de tres meses para que acabe la temporada.

En estos días se ha armado un verdadero lío en la institución crema con el inminente traspaso de Alex Valera a Arabia Saudita, tanto así que el delantero ni siquiera apareció en la convocatoria para el último partido contra Carlos Stein. Más allá de esos problemas internos, el deseo del goleador crema sigue siendo concretar su salida y, de lograrlo, se sumará a una lista de centrodelanteros peruanos que emigraron al exterior en los últimos años.

Alex Valera es el goleador de Universitario de Deportes. (Foto: GEC)

Claudio Pizarro

Partiendo desde Claudio Pizarro, iniciamos bastante bien. Antes de llegar al año 2000, el ‘Bombardero’ protagonizaba sus primeros años como profesional (Deportivo Pesquero y Alianza Lima) y pertenecía a la selección preolímpica de Perú. Con el club blanquiazul repotenció sus cualidades de ataque y gracias a su enorme talento pudo atraer a equipos de Europa. Incluso, llegó a firmar un precontrato con el Real Betis de España, pero su próximo destino estaba en Alemania.

Los directivos del Werder Bremen ya le venían siguiendo -accidentalmente- en el Perú. De hecho, el señor Jürgen Ludger Born se encontraba en el país para auditar un banco meses antes de asumir como presidente del club alemán. Mientras estaba alojado en un hotel, el banquero recordó que había un jugador nacional que le había llamado mucho la atención en un partido internacional previo. Ese jugador era Claudio Pizarro, a quien aprovechó para visitar a escondidas en un entrenamiento en el Matute.

“Seguí la sesión escondido detrás de una columna. De todos modos no necesité mucho tiempo para percatarme de su agilidad de movimientos, su rapidez y cabeza fría ante la portería, saltaban directamente a la vista. Estaba seguro: estaba hecho para el Werder”, reveló Ludger Born en una entrevista para la web oficial de la Bundesliga.

Claudio Pizarro es una leyenda del Werder Bremen | Foto: AFP / NIGEL TREBLIN

El directivo alemán retornó a Alemania y le comentó al director deportivo del Bremen, Klaus Allofs, lo que había podido observar en aquella práctica aliancista. Junto a él, regresó a la capital para asistir nuevamente a escondidas al Matute. Ambos quedaron maravillados con Pizarro, quien consagró ese interés de los ‘Lagartos’ con cinco goles anotados en un partido local.

Mientras le observaban de las tribunas, Claudio se lució con un espectacular repóker en la goleada por 7-1 sobre Unión Minas. Ese hito no lo volvió a repetir en su carrera, pero le sirvió para que días después de el gran salto definitivo -por un millón y medio de euros- a Alemania, donde se terminó convirtiendo en la auténtica leyenda que hoy todos conocemos: es el segundo máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga con 197 goles en 478 partidos y es ídolo tanto en el Bremen como en el Bayern Múnich.

‘Cachete’ Zúñiga

En el mismo año que Claudio Pizarro emigró al Bremen gracias a su gran cuota goleadora en Alianza Lima, Ysrael Zúñiga forjó su propio camino triunfal con el Melgar de Arequipa. ‘El Cachete’ fue el goleador del torneo local en 1999 con 32 conquistas a su nombre, igualando el récord que ostentaba Pablo Muchotrigo con más goles anotados en una sola campaña.

Eso le permitió a Zúñiga empezar a tener protagonismo con la selección peruana, pero no solo eso. También se le abrieron las puertas del exterior, fichando por el Coventry City de la Premier League a inicios del siguiente año por la misma cantidad de dinero con la que fue vendido Pizarro a Alemania.

Su cuota goleadora disminuyó considerablemente en el club inglés, habiendo marcado solo tres goles en 30 partidos disputados. A mediados del 2002 fue transferido a Estudiantes de La Plata, club con el que apenas pudo jugar seis partidos, sin haber anotado goles. En el arranque del siguiente año, fichó por el Cruz Azul Hidalgo, club en el que se quedó seis meses y anotó un gol en 16 encuentros. Después de ese paso, volvió al Perú y en el 2008 emigró nuevamente al Bursaspor de Turquía, donde anotó seis goles en 22 cotejos.

Ysrael Zúñiga fichó por el Coventry City en 1999. Estuvo dos temporadas, jugó 21 partidos y anotó 3 goles. (Foto: Watford)

Paolo Guerrero

En el 2001, Paolo Guerrero era esa joven promesa de Alianza Lima que esperaba por su debut con el primer equipo junto a su mejor amigo, Jefferson Farfán. ‘La Foquita’, como se recuerda, pudo disputar partidos oficiales con los blanquiazules, pero el ‘Depredador’ no. Y es que Paolo fue descubierto por el Bayern Múnich antes de que inicie su camino profesional con los ‘íntimos’.

Por ese tiempo, Guerrero era el auténtico goleador en las divisiones menores del club victoriano y también jugaba para la Sub-17 de Perú. Su gran potencial comenzó a notarse poco a poco a nivel local y aunque no haya llegado a hacer su debut oficial, directivos bávaros pudieron conocer el gran talento del delantero por pura casualidad.

“Fue un milagro que lo encontráramos. En ese momento, Wolfgang Dremmler y yo estábamos en Perú con el padre de Claudio Pizarro. Quería abrir una escuela de fútbol y le aconsejamos (...) El domingo fuimos a un partido juvenil en Alianza Lima por aburrimiento. Alianza ganó 3-0, Guerrero anotó los tres goles. Quedamos totalmente impresionados”, contó Werner Kern, excaptador de juveniles del Bayern en una entrevista con el club.

De esa manera, Guerrero llegó al filial Bayern de Múnich II por 250 mil euros, aunque no se trató de una venta en sí. El ‘Depredador’ tenía un contrato formal, más no profesional, con Alianza Lima, por lo que su fichaje por el club alemán supuso una controversia que se extendió varios meses, con la FIFA como intermediaria. Finalmente, el club bávaro tuvo que pagar a los blanquiazules por derechos de formación del joven delantero y así librarse de cualquier problema.

Paolo Guerrero inició su travesía europea en el Bayern Múnich | Foto: EFE/Peter Kneffe / PETER KNEFFE

El resto es historia. En el 2004, Guerrero hizo su debut oficial con el primer equipo del Bayern, pero fue en el Hamburgo donde mejor se consolidó en Alemania. Después de 10 años en el fútbol alemán, el peruano se consolidó como una estrella en Brasil, dejando una huella enorme en el Corinthians, Flamengo e Internacional con sus goles. Su mayor hazaña fue la conquista del Mundial Clubes 2012 con un gol suyo en la final contra Chelsea. Ahora, espera seguir extendiendo su leyenda con el Avaí FC, su nuevo club.

Hernán Rengifo

800 mil euros pagó Lech Poznan de Polonia a la Universidad San Martín por los servicios de su entonces goleador Hernán Rengifo, que viajó junto a los peruanos Henry Quinteros y Anderson Cueto. Es así que, a partir del 2007, ‘El Charapa’ vivió una primera experiencia muy grata en el extranjero, dejando su huella en tierras polacas y compartiendo vestuario con nada menos que Robert Lewandowski, quien vivía sus primeros años de carrera.

Con ese equipo, Rengifo jugó la Europa League 2008/09 y alcanzó los dieciseisavos de final del torneo, anotando cinco goles valiosos en el camino. En el 2010 se mudó a Chipre para jugar por el Omonia Nicosia, donde su rendimiento decayó considerablemente y en el 2012 volvió al Perú para intentar recuperar su nivel en Sporting Cristal. A mediados del año siguiente, fichó por el Sivasspor de Turquía, pero apenas jugó un partido en un paso bastante breve.

Rengifo habló compartió equipo con Robert Lewandowski (Foto: Agencias)

Johan Fano

El ‘Gavilán’, como se le conoce, vivió sus años más productivos después del año 2000. Poco a poco, se fue convirtiendo en un goleador neto al que todos los zagueros del torneo local le temían. Pese a su gran capacidad, Johan Fano no logró emigrar a temprana edad. Recién a sus casi 30 años, cuando ya tenía más de 100 goles en su cuenta personal, se le abrieron las puertas del extranjero.

Fano fichó por el Once Caldas en el 2008 y no se le hizo difícil su primera experiencia en el extranjero. A base de goles, el delantero peruano pudo coronarse campeón en tierra colombiana y ganarse a su hinchada. Gracias a ello, se le presentaron más oportunidades para ser el ‘9′ de la selección peruana.

Tras casi dos años con el cuadro albo, donde se le recuerda como un referente importante, el ‘Gavilán’ recaló en el Atlante y se consagró como goleador del campeonato mexicano. Pese a su gran presente en el exterior, volvió al fútbol peruano para vestir nuevamente la camiseta de Universitario en un 2011 que terminó siendo desastroso. Luego volvió a sus andadas en Colombia, vistiendo los colores del Atlético Nacional y las Águilas Doradas, aunque no volvió a tener la misma relevancia que consiguió en el Once Caldas.

Johan Fano ganó un Apertura con Once Caldas. (Foto: Agencias)

Irven Ávila

A diferencia de muchos de sus compañeros de aquella Sub-17 que logró una clasificación mundialista histórica en la categoría, Irven Ávila sí supo mantener su rumbo bien enderezado en el balompié. “El jotita pensante”, según palabras de Roberto Mosquera, se consolidó poco a poco como uno de los mejores delanteros del campeonato local y se ganó algunas oportunidades en la selección absoluta.

En el 2012 y 2014, Ávila se coronó campeón nacional con el Sporting Cristal, siendo pieza fundamental en la obtención de estos dos títulos. Incluso, también fue de mucha ayuda en la primera parte del campeonato del 2016, pero sus buenas actuaciones lo llevaron -inevitablemente- a emigrar en agosto de ese año.

El delantero peruano fichó por Liga de Quito, que desembolsó 850 mil euros en la operación. “Va a beneficiar mucho el crecimiento del jugador que tenemos, pero sobre todo en el funcionamiento que buscamos. La trayectoria que tiene, la cantidad de partidos que lleva en sus hombros. Viene para jugar. Está en plena actividad”, confiaba Alex Aguinaga, entonces entrenador del club ecuatoriano.

Lamentablemente, Irven Ávila no logró cumplir con las expectativas en LDU, tras solo marcar un gol en 13 partidos. Tampoco pudo destacar en su paso por el fútbol mexicano (en Lobos BUAP y Monarcas Morelia), donde en total registró seis goles en 42 encuentros. En el 2019 volvió al Perú para jugar por Melgar y, hoy por hoy, es una de las figuras del Sporting Cristal ya con 32 años.

Irven Ávila jugó en LDU de Quito

Raúl Ruidíaz

Tuvo unos primeros años irregulares con Universitario, pero su buena actuación en la Copa Sudamericana 2011 -donde los cremas llegaron a cuartos de final- le sirvió para que la temporada siguiente la Universidad de Chile lo sume como su gran refuerzo. En menos de un año, Raúl Ruidíaz se ganó el corazón del cuadro chileno, tras ser fundamental en la consagración del título nacional. Después, tuvo una gran oportunidad en el Coritiba de Brasil, pero su poca continuidad provocó que regresara a Universitario en calidad de cedido.

En el torneo local, ‘La Pulga’ volvió a su mejor nivel, anotando muchos goles y convirtiéndose en campeón nacional con los cremas en el 2013. Entre el 2015 y 2016 alcanzó una racha bastante importante con la ‘U’, registrando más goles que partidos jugados, que le abrieron paso en la selección. Gracias a ello, volvió a situarse en la órbita del mercado internacional.

Ruidíaz firmó por el Monarcas Morelia de México y el resto es historia. Se consagró bicampeón de goleo y ganó tres Balones de Oro en la Liga MX 2017 como mejor jugador, mejor delantero y máximo goleador. Ese gran paso le abrió las puertas de la MLS para vestir los colores del Seattle Sounders como jugador franquicia y ya se ha coronado en la liga estadounidense y en la Concachampions. Además, está bastante cerca de convertirse en el máximo goleador histórico de los ‘Rave Green’.

Raúl Ruidíaz se llevó tres Balones de Oro por su incansable trabajo con el Monarcas Morelia. (Foto: Liga MX)

Aldair Rodríguez

En el 2019, Binacional logró dar el batacazo coronándose campeón de la liga local. Una de las principales figuras de ese equipo fue Aldair Rodríguez, que empezó a ser voceado en la selección peruana tras su gran campaña con el ‘Poderoso del Sur’, que logró venderlo en septiembre del año siguiente al América de Cali por un costo de 600 mil euros.

Los ‘Diablos Rojos’ esperaban que Aldair pudiera cumplir con todas las expectativas posibles, pero no fue así. El delantero peruano no obtuvo el rendimiento deseado y no celebró ningún gol en los 21 partidos que jugó con el club colombiano, que le rescindió su contrato antes de lo pactado. Hoy por hoy, Rodríguez juega en Alianza Lima.

Aldair Rodríguez jugó con la camiseta del América de Cali. (Foto: @AmericadeCali)

Matías Succar

En el 2020, Matías Succar encontró la continuidad que tanto necesitaba en el Municipal. Su protagonismo creció a base de goles y buenas actuaciones en el ataque del conjunto edil ese año, celebrando 11 tantos en 26 partidos. Incluso, logró ganarse una convocatoria de Ricardo Gareca en la selección peruana. Todo apuntaba a un futuro prometedor para el delantero, pero todavía no ha logrado consolidarse como quisiera en su posición.

A inicios del 2021, Succar firmó por el LASK Linz de la Bundesliga de Austria, donde se presentó jugando dos amistosos en los que pudo marcar un gol. Sin embargo, no entró en consideración de su entrenador para la temporada y fue transferido al filial, FC Juniors OÖ, con el que disputó 11 encuentros y marcó un gol.

Después, volvió al LASK, pero apenas disputó un minuto de un partido de la Liga de Conferencias de la UEFA. Al no tener continuidad, rescindió su contrato con el equipo austriaco en junio de este año y volvió al fútbol peruano. Hoy pertenece a las filas del Carlos A. Mannucci y, con 23 años, buscará repotenciarse.

Matías Succar tuvo un breve paso en el fútbol austríaco. (Foto: LASK Linz)

Otros ‘9′ actuales

En los últimos años, otros centrodelanteros han intentado afianzarse en el exterior, aunque la mayoría sin mucho éxito. Por ejemplo, Alexander Succar (hermano mayor de Matías) se fue a préstamo a inicios del 2018 para jugar por el Sion FC de Suiza, pero una lesión en los talones le ausentó varios meses de las canchas. También jugó en el Huachipato de Chile, pero no tuvo la continuidad deseada y volvió al Perú para jugar por Universitario, donde actualmente tiene altibajos.

También hay que nombrar a Christopher Olivares, que tuvo un breve paso en el equipo B Vitória de Guimarães de Portugal (un gol en nueve partidos), después de ser goleador en la reserva del Sporting Cristal. También está Rolando Díaz, que el primer semestre de este año jugó 22 partidos con el Panserraikos de la Segunda Superliga de Grecia, pero volvió para disputar el Clausura con el Cusco FC.

No hay que olvidar a Jair Córdova, que jugó brevemente en el Cavalry FC de la Premier League de Canadá (un gol en tres partidos) y hoy por hoy pertenece al Sport Chavelines de la Liga 2. Tampoco a Santiago Rebagliati, que fue cedido por el Sporting Cristal unos meses al Sanluqueño B de España, donde anotó un gol en seis partidos. Actualmente, juega en el Ayacucho FC.