Alex Valera está dando que hablar y no por sus goles en Universitario. El goleador sensación de la Liga 1, que hace unos años era jugador de futsal y fútbol playa, es noticia por la disputa que viene teniendo con la ‘U’, su club. La importante oferta económica del Al Fateh de Arabia Saudí, equipo que tiene a Christian Cueva como su figura, es la manzana de la discordia.

De un lado, el futbolista ve con ojos de ilusión el hecho de emigrar por primera vez, seguir creciendo a sus 26 años en una liga relativamente competitiva en la que juegan Cueva y André Carrillo y a la que ha llegado ‘Canchita’ Gonzales, y la oportunidad de mejorar económicamente por el beneficio personal y familiar. Del otro, el club que vela por sus intereses deportivos -se quedaría sin su goleador y sin chance de contratar porque le mercado de pases está cerrado- a pesar de dejar pasar una negociación que caería bien en la economía.

“Deportivamente, no aceptamos la transferencia de Valera en este momento. Si se puede dar la transferencia para que se incorpore a su club de acá a tres meses, no hay ningún problema”, señaló Manuel Barreto, director deportivo de la institución merengue. Los 12 goles que marcó Alex en la temporada, y su importancia en el ataque, son los motivos de la decisión.

La ‘U’ ganó este domingo 2-0 a Carlos Stein con Alex Succar como ‘9′, ocupando la posición de Alex que no salió en lista por, según Manuel Barreto, no haber entrenado adecuadamente durante la semana en las que se estaba, en teoría, finiquitando su pase. Succar, que en muchos casos ha jugado de extremo, no anotó, pero asistió a Rodrigo Vilca en el segundo tanto. Hernán Novick había puesto el primero desde el punto de penal.

“El único perjudicado en la situación de Valera va a ser el club. Si el jugador se va, perdemos un gran ‘9′. Si se queda y no está con la cabeza en el juego tampoco nos suma”, dejó en claro su postura el técnico Carlos Compagnucci sobre el caso Valera.

La trama está, aunque se han dado muchas versiones. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo último que se sabe de la situación jugador-club? ¿Qué opinan ambas partes a estas horas? Todo te lo contamos a continuación.

¿Cuál es la postura de Universitario?

Mientras se especula y aumentan los capítulos de la nueva novela sobre un fichaje, Universitario de Deportes tiene una clara postura acerca de la situación. El Comercio pudo conocer que el club no tiene intenciones de vender a Alex Valera . “No se irá”, nos aseguraron desde las altas esferas de la institución crema.

En Ate quieren retener a Valera hasta diciembre para asegurar el proyecto deportivo que tienen -clasificar a la Copa Libertadores-. A fin de año estarán dispuestos a ceder a su goleador al mercado que pague lo que consideran vale el atacante.

En ESPN ahondaron en la postura dirigencial. De acuerdo a citado medio, en la ‘U’ indican que el delantero tiene contrato hasta diciembre de este año con una opción automática de renovar por un año más si cumple la mitad de partidos del año. Una especie de cláusula entre ambas partes como también tiene Jairo Concha en Alianza Lima, por ejemplo.

Hasta el momento, Alex Valera jugó 19 partidos (18 del Apertura y uno del Clausura). Y aquí se abren dos caminos. 1) En teoría, el jugador ya cumplió con la cantidad de encuentros. 2) No se sabe si están contando o no la Copa Bicentenario; de ser así, aún no llegaría al límite establecido.

¡NO HAY OTRO! Manuel Barreto 👤, director deportivo de @Universitario 🟠: "Deportivamente no aceptamos que sea en este momento la transferencia de Alex Valera, pero que sea en tres meses no hay problema. En este momento no lo podemos reemplazar". #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/2HClyUV9sJ — GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 24, 2022

¿Cuál es la postura del jugador?

Jugaba la ‘U’ y el tema Alex Valera se comentaba a la par. Una publicación en Twitter -al parecer de una cuenta no oficial del jugador- encendió más el momento, por lo que su agente tuvo que salir a alzar la voz una vez finalizado el encuentro del cuadro crema.

Quien sí lo hizo fue Ricardo Morales, su representante. “Convocaré a una conferencia de prensa para aclarar el tema de la transferencia de Alex Valera, con todos los detalles y documentos firmados sobre el proceso de su transferencia al Al Fateh”, señaló. Aún no se ha dado dicha conferencia.

Donde sí apareció Valera fue para aclarar un comentario del periodista Erick Osores, quien en su programa televisivo aseguró que hace dos años el atacante decidió ir a la ‘U’ cuando ya tenía contrato firmado con Alianza. El futbolista le escribió al periodista para aclarle que nunca firmó nada con los íntimos.

Acabando el partido, hago mi descargo sobre las declaraciones del gerente deportivo del club ! — Alex Valera (@Alexvalera_09) July 24, 2022

El entorno de Alex Valera se aferra a que esa opción de renovación automática por un año no es válida para la FIFA ni para la Federación Peruana de Fútbol. De hecho, la Agremiación de Futbolistas del Perú indicó que la propia FPF debió haberle señalado a las partes que ese punto no es válido en ninguna parte del mundo.

De ser así, Universitario corre el riesgo de perder a su goleador sin recibir un sol por la transferencia. Una situación que está generando más de un dolor de cabeza en Ate.