En la ‘Tarde Blanquiazul’, Carlos Zambrano fue presentado oficialmente como refuerzo de Alianza Lima, el futbolista peruano tendrá su primera experiencia jugando en la primera división de nuestro país. Y así como el ‘Kaiser’ firmó por los ‘Blanquiazules’, Alexander Callens sueña con hacer lo mismo en el corto plazo.

“Me gustaría jugar en Alianza Lima, no sé cuándo se dé. A Carlos Zambrano le mandé un mensajito diciéndole que me espere”, expresó el defensor de New York City.

Posteriormente, habló de la posibilidad de jugar por Boca Juniors. “Quién no quisiera jugar en Boca Juniors, pero toca esperar”, declaró el peruano.

Y como todo tiene su final, Callens confesó ante la prensa en qué club le gustaría retirarse. “Mi deseo es retirarme en Sport Boys”.