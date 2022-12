Este mercado de pases para Alianza Lima ha sido movido. Los ‘Blanquiazules’ buscaban reforzar la zona defensiva, es por eso que en el radar entraron jugadores de la selección peruana como Carlos Zambrano, Luis Abram y Alexander Callens, sin embargo, ninguno de esos jugadores llegarán esta temporada al equipo de La Victoria.

Alexander Callens era un imposible, ya que su buen momento en la selección nacional y New York City, lo acerca más al mercado extranjero que al peruano, sin embargo, en una entrevista en el programa “La Lengua”, el defensor confesó que en algún momento le gustaría jugar en Alianza Lima.

“Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Alianza Lima, al menos una vez, pero lo que sí es que quisiera retirarme en Sport Boys, eso siempre lo he dicho porque soy hincha gracias a mi padre”, expresó.

“Estos últimos años en el fútbol lo estoy disfrutando como no te lo imaginas. Lo estoy disfrutando más que cuando tenía 20 años. Creo que el plus que tengo ahora es que estoy en la Selección Peruana”, finalizó.