Su primer festejo con camiseta de Alianza Lima fue en Matute, en el día del aniversario del club, con el estadio lleno y solo tuvo un gesto para el hincha: una reverencia. Tras ello, Alexi Gómez confesó que el estadio blanquiazul reventó la noche del sábado en el partido ante Atlético Grau y señaló que “tiembla”

“Anotar un gol en Matute es una sensación muy linda, este estadio revienta siempre, no sé si exagero pero tiembla y es lindo anotar así. Estoy feliz porque me gusta hacer goles y además necesitábamos un triunfo”, afirmó tras el partido.

Alexi Gómez abrió el marcador del encuentro entre Alianza Lima vs Atlético Grau. (Giancarlo Ávila/GEC)

“Como jugadores siempre vamos a estar agradecidos con los hinchas. Cada vez que nos toca jugar, el estadio está lleno y reventando”, añadió.

Alexi Gómez dijo que Pablo Bengoechea le encargó ejecutar los penales y descartó algún mal entendido con Luis Aguiar y Josepmir Ballón: “No pasó nada, por qué formar discordia”.

“Somos el mejor equipo el Perú por los jugadores que tenemos y hay que seguir demostrándolo. Queda mucho por trabajar y corregir. Nos está costando mantener los primeros 45′ en la segunda parte, pero con trabajo eso va a ir mejorando”, agregó.

El volante de Alianza Lima terminó el partido sentido pero aseveró que no es de cuidado. “Simplemente es una pequeña inflamación en la rodilla. El médico me dijo que en la semana se me va a ir. Nada grave gracias a Dios”, finalizó.

