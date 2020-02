Como todo aquel que se pasa de un compadre al otro, su llegada a Alianza Lima generó un sinfín de comentarios. Pero Alexi Gómez no desea más polémicas en su carrera. Ahora dice vivir feliz en La Victoria y en cada acto o palabra pretende entrar en el corazón del hincha blanquiazul. Sabe que para lograrlo no es suficiente afirmar que sí festejaría un gol contra la 'U' -"goles son amores", dice-, tampoco decir que Matute tiembla. Sabe que debe sellar su nuevo romance en la cancha. Y fuera de ella ser un profesional a tiempo completo. Con 26 años ya es tiempo de quitarse ciertas etiquetas que no lo ayudaron. No quiere volver a ser un tema de asuntos extradeportivos. Quiere llegar a su mejor nivel, campeonar con Alianza y volver a la selección.

Ante Atlético Grau, Alexi Gómez convirtió su primer gol con la camiseta de Alianza Lima. (Foto: GEC)

-¿Qué recuerdas de tu paso por Argentina?

Un lindo corto tiempo allá. Hice buenos amigos, me fui en buenos términos. Lastimosamente, por motivos extradeportivos tuve que abandonar el club. De todos modos, muy contento de haber vestido la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

-¿Qué representa Pedro Troglio en tu carrera?

Muchísimo. Él lo sabe. No me avergüenza decir que es como un papá para mí. Me ayudó mucho. En un momento difícil de mi vida me dio la mano, me dijo “ven aquí, tienes que jugar”.

-¿Mantienes relación con él?

Sí, mantenemos comunicación. Él está un poco loco, no es de hablar mucho, pero siempre trato de mandarle algún mensaje para preguntar por él y por su familia. Él está más loco que yo.

-¿Es cierto que el jugador argentino es 'bicho’, muy ‘vivo’?

Así viven desde pequeños. No es con mala intención pero es su forma de vivir. El fútbol argentino es muy duro. Es lindo, apasionado, todas las canchas llenas, pero si no metes, no juegas. Aprendí mucho de eso.

-¿Cómo te defines dentro del campo?

Soy un trabajador que siempre piensa en el bien común. Quiero que le vaya bien al equipo. De lateral o extremo, no me defino como uno solo, soy versátil.

-¿Ya encontraste tu mejor nivel?

Para nada. Creo que sobre 10, todavía estoy en un 3. Falta mucho, necesito seguir jugando, ganándole al tiempo. Voy por buen camino, pero aun falta.

-¿Tu mejor versión se vio en Gimnasia o en la 'U'?

No me gusta hacer ese tipo de comparaciones. Hoy es mi momento para brillar en Alianza Lima, aunque no estoy a punto todavía. Estoy por buen camino, espero seguir mejorando.

-¿Cómo te sientes en el club?

Muy contento y tranquilo. Se ha armado un grupo muy bueno, la pasamos bien. Nos falta compenetrarnos un poco en el campo, pero eso te lo da el tiempo. Estamos para pelear el campeonato.

-¿Sientes que la hinchada te juzga por tu pasado en Universitario?

No, hasta el momento no he sentido eso. No sé si me han recibido bien, pero me siento tranquilo.

-Tu juego y tu personalidad es bastante alegre, ¿este Alianza Lima coincide con tu forma de vivir?

De todas maneras. Alianza Lima es el pueblo, es alegría. Hay que transmitir tranquilidad, nos vamos a encontrar dentro del campo y mostraremos una mejor versión.

-¿Qué te pide Pablo Bengoechea?

Cuando hacemos línea de cinco, que me preocupe por atacar. Quiere que no me pare, busca que físicamente esté para jugar más que 90 minutos. Cuando estamos con cuatro atrás, quiere que pase un lateral a la vez, que estemos más calmados. Tenemos que tener mucho cuidado en el balance.

-¿Habla mucho contigo?

Sí, y no solo conmigo, lo hace con todos. Él sabe cómo es esto, ha jugado fútbol y conoce cómo llegar al futbolista. Es un tipo que siempre está pendiente de nosotros.

Alexi Gómez. (Fotos: Joel Alonzo/GEC)

-Hace unos días volvieron a salir unas imágenes en las que aparecían Carlos Asues y Jean Deza...

De temas extradeportivos no hablo. Yo me centro en lo que hago. Yo estoy concentrado en mejorar y rendir al máximo en el club.

-¿Si le haces un gol a Universitario lo gritarías?

Lo puse en mi Instagram, ‘goles son amores’. Todos los goles que haga los voy a gritar.

-¿La celebración del gol frente al Atlético Grau tuvo algún motivo en especial?

No, pero fue un gesto de reverencia ante la hinchada. Un agradecimiento por todo el aliento.

-¿Alianza Lima es la última gran oportunidad de tu vida futbolística?

Si te contesto eso haría futurología y no me gusta eso. Prefiero ir paso a paso. Estoy en un buen momento, entregado a lo que es mi trabajo, las cosas buenas se darán poco a poco. Tampoco me gusta hacer ‘pasadología’, me centro en el momento. Hoy estoy enfocado en Ayacucho FC, luego podremos hablar de la Copa Libertadores.

-¿Cómo defines el reto de jugar la Copa Libertadores con Alianza?

Es una ilusión enorme. Complicada, pero muy linda de jugar.

-¿Es muy difícil ser futbolista?

Demasiado difícil. Mucha gente piensa que ser futbolista es solo patear un balón y ganar plata. Hay sacrificios que nadie observa y no se valora. Las criticas provienen de personas que no saben del oficio. Al jugador de Alianza se le señala más por tratarse de un club grande. Hay que cuidar muchos aspectos.

-¿Cuántos tatuajes tienes?

Perdí la cuenta. Sé que tengo más de 20, cada uno representa una parte importante de mi vida. Tengo el de mi hijo, el de mi mamá. En el pecho tengo una frase: “Nunca es demasiado tarde para convertirse en lo que pudiste haber sido”. Me gustó mucho la frase, aunque yo lo interpreto como algo más.

Aunque su llegada generó mucha polémica, Alexi Gómez solo se enfoca en el presente y desea entrar en el corazón de la hinchada blanquiazul. (Foto: GEC).

-¿Crees que volverás a jugar en el extranjero?

Dios quiera que sí.

-¿La selección es...?

Un anhelo personal, pero voy tranquilo. Paso a paso, no hay que hacer futurología. Trabajo pensando en que puedo tener una oportunidad en la selección, pero no estoy ansioso por conseguirlo.

-¿Has conversado en el último tiempo con Ricardo Gareca?

No, no he tenido la oportunidad. Me gustaría, sería un placer.

-Sin entrar en muchos detalles sobre tu vida privada, ¿el amor te cambió la vida?

Dicen que detrás de cada gran hombre hay una excelente mujer. Yo afirmo eso. Esta etapa de mi vida la vivo de otra manera. Me preguntan muchas veces sobre mi cambio y esto no se ha dado del todo, sigo siendo el mismo. He aprendido mucho con el tiempo.

-Del Alexi Gómez de la Sub 20 al de hoy, ¿qué has sumado a tu juego?

Son comparaciones que no me gusta realizar. Ahí tenía 19 años y hoy 26. Te puedo decir que estoy en una línea de ascenso. Del 1 al 10 estoy en un 3. Cuando esté en un 10 te llamaré y te diré que lo logré.

-¿Cómo definirías Matute en una palabra?

Lindo estadio. El gramado está hermoso y las gradas siempre están llenas, eso motiva a cualquier jugador.

-Dijiste que tiembla, una frase muy ‘tribunera’...

No, para nada. Sentí eso. Habíamos jugado tres partidos ahí y no dije nada. En el camerino sentí eso y lo dije. No tengo problemas en confirmarlo.

-¿Te sentiste extraño la primera vez que te pusiste la camiseta de Alianza Lima?

Para nada. Me la puse, le mandé una foto a mi hermano y me dijo que me quedaba linda. Con una sonrisa todo queda mejor.

-Después del fútbol, ¿qué viene o qué has proyectado?

¿Me estás retirando? [risas]. Me quedan por lo menos 12 años, voy con tranquilidad. No tengo la oportunidad de estudiar alguna carrera pero lo estoy pensando. Tampoco he incursionado en ningún negocio, todo paso a paso.

-¿En qué etapa de tu vida estás?

Soy un tipo inquieto todo el rato, salto, bailo, juego con mi perrita Akira. Pero estoy tranquilo, vivo feliz, no molesto a nadie y si alguien me molesta, no le hago caso.

-¿Te arrepientes de algo?

No, de nada. Ni en el fútbol ni en mi carrera deportiva. Mi mayor frustración es no tener cerca a mi papá. No me gusta hablar mucho sobre ello, pero es lo que más me fastidia. Por el contrario, mi mayor motivación es mi familia.

-Sé que no te gusta la futurología, ¿pero cómo te ves a fin de año?

Ganando el título con Alianza Lima. Ya he festejado un título en el 2013 pero quiero ganar uno mejor con el club íntimo. Quiero sobresalir y aportar de la mejor manera.

-¿En qué liga te gustaría jugar?

Puedo decirte 300 equipos, pero no pienso en eso. La paso muy bien acá, vengo a trabajar feliz, nos reímos todo el día. No está en mi mente irme ahorita. Cuando uno empieza a decir a dónde quisiera salir es porque al menos lo ha considerado, yo no, soy feliz en este club. Soy plenamente feliz.

PREGUNTAS DE PING PONG

-¿Un técnico? Pedro Troglio

-¿Un entrenador que te hubiese gustado que te dirija? Me dirige ahora, Pablo Bengoechea.

-¿Un momento futbolístico? Mi primer gol con la selección.

-¿Un estadio? Matute.

-¿Una celebración? Es espontánea, me quedo con la última.

-¿Un equipo en el mundo? Barcelona.

-¿Hincha de...? Gimnasia.

-¿El gol más lindo que marcaste? Con Gimnasia a Tigre.

