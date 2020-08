Mario Salas, en la conferencia posterior al amistoso de Alianza Lima contra Deportivo Municipal el sábado pasado, reveló que se quedaba tranquilo con el rendimiento de su equipo, a pesar del empate (1-1) agónico de la ‘Academia’ en la previa de la vuelta de la Liga 1. El desempeño el plantel aliancista habría copado las expectativas del técnico chileno, y uno de los que pudo alternar en dos puestos fue Alexi Gómez, quien arrancó de lateral y acabó como extremo.

Hoy, tras el entrenamiento matutino en las instalaciones del club Esther Grande Bentín, el futbolista íntimo declaró para las redes sociales del equipo. “Yo me siento cómo y bien donde me necesite el grupo. Me tocó empezar de lateral y luego más adelante, de extremo, creo que me sentí cómodo porque Anthony (Rosell) conoce el puesto, es un puesto medio complicado, pero Anthony lo maneja bien y me pude soltar un poco más”, dijo Gómez.

Alexi Gómez casi gol olímpico en el Alianza Lima vs. Municipal

Por otro lado, el jugador blanquiazul adujo que no tendría problemas si, finalmente, el técnico Mario Salas lo ubica en la primera línea de juego. “Si el entrenador lo requiere, yo voy a estar al 100% para estar mi mejor rendimiento como lateral”, contestó el futbolista, que llegó a Alianza Lima a inicios de año por pedido de Pablo Bengoechea.

Alexi Gómez y Alianza Lima se preparan para la vuelta de la Liga 1, y este domingo se enfrentarán a Deportivo Binacional en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Torneo Apertura 2020. El partido significará el debut oficial de Mario Salas en el banco aliancista.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

En 2008 Iker Casillas llegó hasta Cusco para apoyar a un ONG que trabaja con niños desfavorecidos.