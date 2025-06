El pasado domingo por la mañana, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil contó con la presencia de algunos periodistas ecuatorianos que esperaron a Alfonso Barco. Fonchi apenas bajó del avión dio sus primeras palabras como nuevo jugador de Emelec.

Con un polo camisero color crema estilo jovial y un pantalón azul oscuro, el ex Universitario de Deportes y Defensor Sporting de Uruguay, arribó a Ecuador con la consigna de dejar huella y seguir forjándose en el fútbol internacional como futbolista.

El Comercio se puso en contacto con el futblista, quien no dudó en conversar en exclusiva con este Diario. Todo los detalles de su contratación, los puestos donde espera jugar y el nuevo víncul con Christian Cueva.

¿Cuéntanos quién fue la primera persona que te contacto para que llegues a Emelec?

Bueno, la primera persona que me contactó fue Miguel Falero, que es el director deportivo de Emelec. Él es uruguayo y conoce mucho la liga de ese país y a mí me encantó la propuesta desde un principio. Lógicamente, la negociación duró unos días porque yo tenía que resolver primero el contrato con Defensor Sporting y luego con la U.

¿Llegas como central o volante de marca ?

Sinceramente, yo me puedo adaptar a cualquier posición del medio campo y como defensa central. En Uruguay he jugado en cualquiera de las dos posiciones y por comodidad te puedo decir que siento que puedo rendir.

¿Tu vínculo como es con Emelec ? Préstamo porque tenías contrato con la U o cómo sería?

Yo he llegado libre a Emelec. Emelec prefería esa situación y obviamente para beneficio de ellos y también de la U pude llegar gratis para el beneficio de ambos equipos. El contrato es por un año con Emelec.

¿Cueva te hablo de Emelec ? ¿Tenerlo como compañero te ayudará a que tu adaptación sea más fácil ?

Antes de llegar a Emelec, Christian Cueva me habló de lo lindo que es estar acá. De lo que significa Emelec para Ecuador, es un club muy grande. Lamentablemente no pasa por un momento deportivo muy bueno, pero eso no cambia en nada la exigencia que tiene el club. Aún así estando mal o estando bien, la exigencia tiene que ser la misma, ya que la historia lo amerita. Así que muy entusiasmado para ser compañero suyo y la ilusión de tener los mejores recuerdos con él.

¿Cómo manejar la presión de llegar a un equipo que está urgido de puntos y que como grande tiene que pelear títulos?

Estoy muy feliz por esta oportunidad y yo lo tomo con mucha motivación, porque hoy me siento mucho más preparado para enfrentar estas circunstancias que me da el fútbol.

