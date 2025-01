Alfonso Barco apareció en Universitario de Deportes como un prometedor mediocampista de buena talla y gran manejo de balón. Sin embargo, en la primera parte de la temporada 2023 las cosas no se dieron como esperaba.

Bajo la dirección técnica de Jorge Fossati tuvo muchos minutos en campo, pero de un momento a otro llegaron críticas a su juego que se salieron de control.

A razón de esto, comando técnico, directiva y jugador tomaron la decisión de buscar un nuevo club, que finalmente fue Defensor Sporting de Uruguay.

Consultado sobre si el hincha crema fue injusto o le debe una disculpa, Barco dijo que ‘no’, y que aprendió mucha de la situación descrita.

“Un perdón, nada que ver. Después de un año y medio, doy gracias que a los 20 años me pasara eso. Es difícil, pero hizo que sea de arriba más fuerte”, dijo en el podcast Pase Filtrado.

“El verdadero hincha de la ‘U’ es el que banca a morir, va al Monumental todos los domingos. A mí sinceramente que me pifien o griten, no me mueve. Me muero por jugar por la ‘U’”, añadió el futbolista de 23 años.

“𝗘𝗟 𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 ‘𝗨’ 𝗡𝗢 𝗠𝗘 𝗧𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗘𝗗𝗜𝗥 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗢́𝗡 𝗣𝗢𝗥 𝗡𝗔𝗗𝗔”: ¡¡Ya DISPONIBLE el episodio 17 de #PFenLínea con Alfonso Barco!! 🎙️🔥



🗣️ Universitario de Deportes, su papá, ‘Chemo’, Defensor Sporting, Jorge Fossati…de eso y mucho más… pic.twitter.com/fMwnPqRCPm — Pase Filtrado (@pasefiltradope) January 17, 2025