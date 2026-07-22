El nuevo gerente general de Alianza Lima le brindó una entrevista a los canales oficiales del club, en donde dejó bien en claro sus objetivos.
El nuevo gerente general de Alianza Lima le brindó una entrevista a los canales oficiales del club, en donde dejó bien en claro sus objetivos.
Por Redacción EC

Este miércoles 22 de julio, la Junta de Acreedores de Alianza Lima eligió a Alfredo Arosemena como nuevo administrador temporal del club, con la promesa de un ambicioso proyecto.

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