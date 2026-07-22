Este miércoles 22 de julio, la Junta de Acreedores de Alianza Lima eligió a Alfredo Arosemena como nuevo administrador temporal del club, con la promesa de un ambicioso proyecto.

El directivo brindó una entrevista a los canales oficiales del club ‘blanquiazul’, en donde dejó en claro sus prioridades.

“Alianza Lima, más allá del tema deportivo, es identidad, cultura y valores”, indicó.

Sobre su objetivo inmediato, Arosemena no lo dudó dos veces. “Lo más importante, en lo inmediato, es salir campeones. Sin descuidar a nuestros equipos de vóley y fútbol femenino”.

Asimismo se refirió sobre la ampliación del estadio Alejandro Villanueva, a la que catalogó de prioritaria.

“El tema de la ampliación del estadio es una prioridad”, setenció.