Gianfranco Chávez motivado para estar en el once de Alianza en el Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)
Redacción EC

Gianfranco Chávez atraviesa un momento de entusiasmo y adaptación en la pretemporada de , luego de ser utilizado en una nueva posición por por pedido del técnico .

El defensor aseguró que jugar de ‘6′, es algo nuevo para él y espera adaptarse poco a poco, para cumplir un papel destacado.

“Estoy muy motivado, entusiasmado con una nueva posición en donde me está usando el profe. Recién tengo cuatro entrenamientos jugando de ‘6’, nunca lo había hecho antes, pero estoy feliz de que el profe me siga enseñando”, señaló Chávez, quien destacó la confianza que le brinda el cuerpo técnico.

El jugador también resaltó el apoyo de sus compañeros con mayor experiencia en esa zona del campo, lo que ha facilitado su proceso de adaptación.

“He tenido mucha predisposición de Pedro (Aquino), Jesús (Castillo), de gente que juega en esa posición desde hace mucho tiempo. Me gusta porque me permite marcar, estar cerca de la jugada y asociarme en ciertos movimientos”, explicó.

Finalmente, Chávez reconoció que atraviesa la pretemporada más exigente de su carrera, aunque considera que ese esfuerzo será clave para afianzarse en su nuevo rol.

“Ha sido la pretemporada más dura que he tenido. Viendo videos y jugando en esa posición me voy a ir soltando más”, concluyó.

Alianza llegó a Lima este lunes, procedente de Montevideo donde participó en la , jugando tres partidos, de los cuales perdió dos y ganó uno.

