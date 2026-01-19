Gianfranco Chávez atraviesa un momento de entusiasmo y adaptación en la pretemporada de Alianza Lima, luego de ser utilizado en una nueva posición por por pedido del técnico Pablo Guede.

El defensor aseguró que jugar de ‘6′, es algo nuevo para él y espera adaptarse poco a poco, para cumplir un papel destacado.

“Estoy muy motivado, entusiasmado con una nueva posición en donde me está usando el profe. Recién tengo cuatro entrenamientos jugando de ‘6’, nunca lo había hecho antes, pero estoy feliz de que el profe me siga enseñando”, señaló Chávez, quien destacó la confianza que le brinda el cuerpo técnico.

“Recién tengo cuatro entrenamientos jugando de ‘6’. Ha sido la pretemporada MÁS DURA de mi carrera”



Gianfranco Chavez, jugador de Alianza Lima.



🎥 @Landivar_renato

🎤 @PaolovelaR pic.twitter.com/gOjVshx8zu — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 19, 2026

El jugador también resaltó el apoyo de sus compañeros con mayor experiencia en esa zona del campo, lo que ha facilitado su proceso de adaptación.

“He tenido mucha predisposición de Pedro (Aquino), Jesús (Castillo), de gente que juega en esa posición desde hace mucho tiempo. Me gusta porque me permite marcar, estar cerca de la jugada y asociarme en ciertos movimientos”, explicó.

Finalmente, Chávez reconoció que atraviesa la pretemporada más exigente de su carrera, aunque considera que ese esfuerzo será clave para afianzarse en su nuevo rol.

“Ha sido la pretemporada más dura que he tenido. Viendo videos y jugando en esa posición me voy a ir soltando más”, concluyó.

Alianza llegó a Lima este lunes, procedente de Montevideo donde participó en la Serie Río de la Plata, jugando tres partidos, de los cuales perdió dos y ganó uno.