Mediante un comunicado, Alianza Atlético expresó su posición sobre lo ocurrido en el partido del sábado ante Sporting Cristal, en el Alberto Gallardo, donde el brasileño Cristiano habría recibido un insulto racista por parte del argentino Franco Coronel.

En la publicación, el club norteño exigió “evidencias claras y verificables” de lo ocurrido, a fin de que los hechos puedan esclarecerse. Como se sabe, Sporting Cristal había denunciado ayer el acto racista de Coronel sobre Cristiano.

“Exhortamos a que se realicen las investigaciones correspondientes, basadas en evidencias claras y verificables, que permitan esclarecer lo ocurrido”, se puede leer en la publicación.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 🚨 pic.twitter.com/Ci5hXB4DKY — Alianza Atletico de Sullana (@alianzasullana_) March 8, 2026

Si bien Alianza Atlético no nombró a Franco Coronel, el comunicado de Sporting Cristal sí lo hizo directamente. Los celestes exigen a las autoridades de la Liga 1 que se investigue y se sancione de manera drástica este tipo de acontecimientos.

“Este tipo de conductas no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia”, afirmó el cuadro rimense, que tras el partido anunció que denunciará a Franco Coronel.

