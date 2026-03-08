Resumen

Cristiano da Silva, lateral de Sporting Cristal, habría recibido un insulto racista por parte de Franco Coronel, delantero de Alianza Atlético. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Mediante un comunicado, Alianza Atlético expresó su posición sobre lo ocurrido en el partido del sábado ante Sporting Cristal, en el Alberto Gallardo, donde el brasileño Cristiano habría recibido un insulto racista por parte del argentino Franco Coronel.

