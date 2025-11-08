Este domingo 9 de noviembre a las 3:15 p.m. (horario local de Perú), Alianza Atlético se enfrentará a Alianza Universidad por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este duelo se disputará en el Estadio Municipal Campeones del 36, ubicado en Sullana. El torneo clausura continúa con los partidos de su penúltima fecha, no te pierdas el encuentro entre Alianza Atlético y Alianza Universidad.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.