Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO se enfrentan por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El conjunto peruano buscará sumar sus primeros tres puntos en el certamen continental. En el duelo inaugural, los ‘churres’ empataron 1 a 1 ante el argentino Tigre. Por su parte, América de Cali también repartió puntos con Macará. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por Copa Sudamericana?
El partido de Alianza Atlético vs América de Cali por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana empieza a las 9:00 PM de Perú este miércoles 15 de abril del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:00p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
- España: 4:00 a.m.
¿Dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por Copa Sudamericana?
La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs América de Cali por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, no habrá transmisión de este partido. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Disney+ Premium. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y fuboTV.
¿Qué canal transmite Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por Copa Sudamericana?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|9:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Colombia
|9:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Ecuador
|9:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Argentina
|11:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Brasil
|11:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Paraguay
|11:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Uruguay
|11:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Chile
|11:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Bolivia
|10:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Venezuela
|10:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Costa Rica
|8:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Honduras
|8:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|El Salvador
|8:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Guatemala
|8:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|México
|8:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|9:00 p.m.
|Fanatiz y fuboTV
|Fanatiz y fuboTV
¿Cómo llegan Alianza Atlético y América de Cali?
Alianza Atlético empató 1-1 ante el Tigre argentino en un partido con el que se inició el Grupo A de la Copa Sudamericana de 2026 jugado en el estadio Miguel Grau del Callao, vecino a Lima.
El equipo de Sullana, que regresa a un torneo internacional tras más de una década ausente, se enfrentará de visita el próximo 15 con América de Cali, mientras que Tigre se medirá con Macará el jueves siguiente.