Sigue los partidos por la fecha 9 del Torneo Apertura. Alianza Atlético y Grau se miden EN VIVO este viernes desde el estadio Campeones del 36 por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs. Grau EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs. Grau EN VIVO por el partido de la fecha 9 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora Alianza Atlético vs. Grau EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 p.m.

Venezuela: 16:00 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Atlético vs Grau EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026