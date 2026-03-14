Alianza Atlético y CD Moquegua jugarán este domingo 15 de marzo por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Municipal Campeones del 36, ubicado en Sullana. No te pierdas este encuentro, conoce toda la información a continuación.

En la jornada previa, Alianza Atlético cayó ante Sporting Cristal con un marcador de 3-1. Este resultado ubicó al equipo en la quinceava posición con 6 puntos acumulados. Por otro lado, CD Moquegua salió victorioso de la sexta fecha tras enfrentarse a Sport Huancayo y anotar dos goles frente a uno. Esta victoria posicionó al equipo en el puesto 13 del torneo con 7 puntos acumulados.

¡Se luce! Kevin Ruiz logra anotar el 1-0 a favor de CD Moquegua | Foto: Liga 1

¿Dónde ver Alianza Atlético vs CD Moquegua EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs CD Moquegua EN VIVO por el partido de la fecha 7 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitida a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs CD Moquegua EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 p.m.

Venezuela: 16:30 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Atlético vs CD Moquegua EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026