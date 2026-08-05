Alianza Atlético y Cienciano se medirán este jueves 6 de agosto por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un duelo donde ambos equipos llegan con objetivos importantes. El cuadro de Sullana buscará recuperarse tras la derrota frente a Alianza Lima y hacerse fuerte en casa para quedarse con los tres puntos, mientras que el conjunto cusqueño llega motivado luego de vencer a Universitario de Deportes y buscará mantener su buen momento para seguir escalando posiciones en la tabla.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Cienciano por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

El partido Alianza Atlético vs Cienciano se jugará este jueves 6 de agosto en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

Universitario vs. Cienciano. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Cienciano EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Cienciano EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido de Alianza Atlético vs Cienciano por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.