Alianza Atlético y Cienciano se enfrentan EN VIVO este sábado por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para el 25 de octubre en el Estadio Campeones del 36 (Piura) desde las 3:15 p.m. hora Perú. Alianza Atlético llega de perder 1-0 contra Comerciantes Unidos, en tanto que los cusqueños vienen de caer 2-1 a manos de Cusco FC. ¿Dónde ver Alianza Atlético vs Cienciano EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.