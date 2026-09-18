Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos EN VIVO: a qué hora y dónde ver la fecha 10 de Clausura

Este viernes, Alianza Atlético y Comerciantes Unidos se miden por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Los equipos buscarán recuperarse y sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones. Para que no te pierdas este encuentro, te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos EN VIVO?

El partido Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este viernes 17 de septiembre en el estadio Campeones del 36 de la ciudad de Sullana. El recinto tiene capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos EN VIVO?

La transmisión del partido de Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.