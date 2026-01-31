Alianza Atlético vs Cusco FC en vivo: hora y dónde ver el Torneo Apertura 2026 | Foto: @alianzasullana_
Alianza Atlético vs Cusco FC en vivo: hora y dónde ver el Torneo Apertura 2026 | Foto: @alianzasullana_
Redacción EC
Redacción EC

Este domingo 1 de febrero a las 3:15 p.m. (hora peruana), Alianza Atlético se enfrentará a Cusco FC por la primera fecha del de la . El partido se jugará en el Estadio Melanio Coloma Calderón ubicado en Sullana. La primera fecha del Apertura se jugará desde el viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero. No te pierdas ningún encuentro de la liga de fútbol profesional peruana. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC