Este domingo 1 de febrero a las 3:15 p.m. (hora peruana), Alianza Atlético se enfrentará a Cusco FC por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio Melanio Coloma Calderón ubicado en Sullana. La primera fecha del Apertura se jugará desde el viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero. No te pierdas ningún encuentro de la liga de fútbol profesional peruana. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.