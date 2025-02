Alianza Atlético vs. Deportivo Binacional EN VIVO y ONLINE por la Liga 1 | Sigue aquí todas las incidencias del partido entre Alianza Atlético vs. Deportivo Binacional correspondiente a la fecha 4 de Perú - Liga 1 Te Apuesto 2025. Ambos equipos se medirán este sábado 1 de marzo desde las 15:30 horas desde el estadio Campeones del 36.Alianza Atlético viene de perder por 1 a 2 su partido frente a Melgar. Por su parte, Binacional viene de caer en su estadio ante Cusco FC por 1 a 2. ¿Dónde ver Alianza Atlético vs. Deportivo Binacional EN VIVO? Podrás sintonizar el partido a través de Liga 1 Play o Liga 1 Max. También pudes seguir minuto a minuto el partido desde nuestra nota de El Comercio.

