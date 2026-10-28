Alianza Atlético se enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En las últimas dos fechas, Alianza Atlético de Sullana obtuvo dos derrotas con el mismo marcador de 4-1, una frente a Universitario y otra frente a Sport Huancayo. Por su lado, Deportivo Garcilaso obtuvo una derrota frente a Melgar (4-2) y una victoria frente a los Chankas (4-1).

Ambos equipos buscarán obtener el mejor resultado y con ello sumar puntos. No te pierdas el encuentro, revisa en la siguiente nota la previa del juego, horario de emisión y más detalles de la transmisión en señal abierta y online.

¿Cuándo y dónde ver Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

El partido Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso se juega este miércoles 28 de octubre en el estadio Campeones del 36.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

La transmisión del partido de Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.