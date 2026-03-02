Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso se enfrentan EN VIVO este martes 3 de marzo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. El partido único definirá qué equipo peruano avanzará a la fase de grupos del torneo continental, en un duelo clave que se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo.

El encuentro genera gran expectativa, ya que ambos clubes buscarán seguir en competencia internacional. El ganador de esta llave avanzará directamente a la fase de grupos, instancia donde enfrentará a rivales de todo el continente en uno de los torneos más importantes de Conmebol.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso en Perú?

El partido entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso se disputará este martes 3 de marzo de 2026 desde las 9:00 p.m. (hora peruana). El compromiso se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo, que tiene capacidad para más de 25 mil espectadores.

Horarios en Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:00 p.m.

Qué canal transmite Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO

El partido será transmitido EN VIVO por ESPN 2 para toda Sudamérica, mientras que también estará disponible vía streaming en la plataforma Disney+. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias, goles y resumen del encuentro a través de estas señales oficiales.

Cómo llegan Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético llega a este compromiso tras empatar 0-0 frente a ADT por la Liga1, mientras que Deportivo Garcilaso viene de caer 3-2 ante Cienciano en un partido muy disputado. Ambos equipos buscarán recuperarse y asegurar su clasificación internacional.

El cuadro ganador logrará un objetivo clave en la temporada: clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y mantenerse en carrera por el título continental, además de sumar prestigio y puntos importantes a nivel internacional.

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: partido clave para avanzar en la Sudamericana

Este duelo será decisivo, ya que se juega a partido único y no habrá revancha. Por ello, tanto Alianza Atlético como Deportivo Garcilaso deberán dejar todo en la cancha para seguir representando al Perú en el torneo continental.

El encuentro promete intensidad y emoción, con dos equipos que buscarán escribir una nueva página en su historia internacional y avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.