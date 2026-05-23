Este fin de semana, Alianza Atlético y FC Cajamarca medirán fuerzas por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Municipal “Campeones del 36″, ubicado en Sullana. Sigue el encuentro por la penúltima fecha del torneo y el intento de ambos equipos por llevarse los puntos de la jornada. Aquí te compartimos los detalles del partido: horario, canal y más de la transmisión de la liga profesional de fútbol peruano.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs FC Cajamarca por la fecha 16 del Torneo Apertura?

El partido de Alianza Atlético vs FC Cajamarca está programado para el domingo 24 de mayo en el Estadio Municipal “Campeones del 36″, ubicado en Sullana.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido de Alianza Atlético vs FC Cajamarca por la penúltima fecha del Torneo Apertura de Liga 1 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs FC Cajamarca por la fecha 16 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 hrs

Venezuela: 16:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 16 de la Liga 1 2026