Este sábado 31 de octubre, Alianza Atlético se enfrentará a Juan Pablo II por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cuadro de Sullana llega a este compromiso tras vencer por 3-2 a Deportivo Garcilaso, mientras que su rival también viene de conseguir una victoria, luego de imponerse por 2-0 ante Sport Huancayo.

Ambos equipos buscarán llevarse la victoria, sigue aquí el partido. Conoce la previa del encuentro, horario y más de la emisión de la Liga 1-2026.

¿Cuándo y dónde ver Alianza Atlético vs Juan Pablo II por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Alianza Atlético vs Juan Pablo II se juega este sábado 31 de octubre en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Juan Pablo II por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Juan Pablo II en vivo por TV?

La transmisión del partido de Alianza Atlético vs Juan Pablo II por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.