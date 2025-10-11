Este domingo 12 de octubre a las 3:30 p.m. (hora Perú), Alianza Atlético se verá cara a cara con los Chankas por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio Municipal “Campeones del 36″ y el árbitro designado es Edwin Ordoñez Medina. Hasta estas alturas del torneo peruano, Chankas y Alianza Atlético se encuentran en las posiciones 12 y 13 de la tabla con 15 y 13 puntos acumulados respectivamente. Recuerda que podrás sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de GOLPERÚ, L1Play y L1Max. No te pierdas la fecha 14 del torneo Clausura.